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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    10 комментариев
    17 января 2024, 08:42

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

    16 января 2024, 17:04
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

    Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    Коментарии (41)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

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    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (28)
    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

    Коментарии (17)
    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

    Коментарии (10)
    16 января 2024, 09:56
    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир

    Губернатор Воронежской области Гусев заявил о повреждениях 35 квартир после атаки украинского беспилотника

    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа 35 квартир после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что российская ПВО сбила вражеские беспилотники, однако 35 квартир трех десятиэтажных домов на Тепличной улице получили повреждения.

    В частности, повреждены 23 квартиры в доме № 6А (первый подъезд), семь квартир в доме № 68 (четвертый подъезд), четыре квартиры в доме № 6В (третий подъезд), одна квартира в доме № 6Г.

    По данным Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, однако пока что за помощью никто не обратился, люди остались у родственников.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника».

    Также развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Уже решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

    Губернатор региона отметил, что воронежцы благодарят военных за работу этой ночью, и присоединился к словам благодарности.

    «Мы уверены в надежной защите нашего неба», – написал он.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

    Коментарии (28)
    16 января 2024, 21:11
    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине

    В Венгрии отказ от поставок оружия Киеву назвали способом прекращения конфликта

    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Иванова

    Отказ от поставок оружия Киеву поможет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу Exxpress.

    По его мнению, чем больше поставляется оружия, тем дольше продлится конфликт, передает ТАСС.

    Сийярто уверен, что главным условием для достижения мира на Украине является поддержание диалога с Россией.

    Для него очевидно: «все, что делалось до сих пор, не принесло успеха». Было поставлено много оружия, тем не менее конфликт только затягивается. «Украине было выплачено много денег, но ее разрушение продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили на колени российскую экономику и не приблизили нас к миру», – заявил дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил вместо выделения Киеву 50 млрд евро создать денежный фонд для Украины, но вне бюджета ЕС.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 16:36
    Депутат Европарламента назвал Украину бездонной бочкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина давно превратилась в «бездонную бочку» для европейских налоговых денег, заявил депутат Европейского парламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы.

    Выступая перед дебатами в парламенте Евросоюза по теме оказания финансовой помощи Киеву, Вилимски высказался против перевода Украине 50 млрд евро, сообщил информационный портал OTS, передают «Известия».

    Ссылаясь на данные Независимого института экономических исследований, депутат заявил, что Евросоюз по состоянию на осень прошлого года передал Украине около 133 млрд евро. Он отметил, что при этом какая-либо стратегия и усилия по обеспечению прекращения огня и последующих мирных переговоров отсутствует.

    «Поэтому мы не видим причин отправлять все больше и больше европейских налоговых денег на Украину без какой-либо перспективы конца. <…> Украина давно превратилась в бездонную бочку», – сказал Вилимски. Он также указал на процветающую на Украине коррупцию и заявил, что вливаемая в страну помощь ЕС только подпитывает ее.

    Ранее Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины.

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    16 января 2024, 14:29
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    @ Скриншот из видео

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки активными действиями отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 22:27
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итоги очередной встречи в Давосе по украинскому вопросу в «копенгагенском формате» оказались провальными для киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Число стран и организаций, представленных на встрече, выросло, но итоги для Украины и ее западных хозяев оказались провальными, указала дипломат. Ее комментарий приводится на сайте МИД России.

    От участия отказался Китай, многие страны присутствовали в качестве наблюдателей и «на заниженном уровне», это сложно назвать полноценным участием, добавила Захарова.

    Между странами-участницами усугубились разногласия, киевскому режиму не удалось расширить антироссийский лагерь и принять новый документ. В коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – отмечено, что документ не отражает мнения всех участников.

    По словам Захаровой, многие страны Глобального Юга и Востока, в том числе из участвовавших в «копенгагенском формате», открыто говорят о невозможности урегулирования украинского вопроса без российского участия.

    Ультимативная «формула президента Украины Владимира Зеленского» не дает возможности для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и понимание этого факта растет, добавила дипломат.

    Встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе и последующие раунды, «бессмысленны и вредны» для урегулирования кризиса на Украине. «Принципы мира для Украины», которые пытаются создать организаторы, заведомо нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной «формуле Зеленского».

    Эти встречи также не дают возможности для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, которые нацелены на устранение причин кризиса.

    Мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности – нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении всех прав и свобод граждан всех национальностей на ее территории, заключила Захарова.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в Давосе заявлял, что американская коалиция расширит масштабы подготовки ВСУ.

    Коментарии (3)
    17 января 2024, 07:30
    Украина попыталась обстрелять Белгородскую область из РСЗО Vampire

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны утром в среду пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ВСУ попытались обстрелять территорию региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire и применить беспилотники, но дежурные средства ПВО уничтожили снаряды и дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого ночью среды Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку также пресекли.

    Коментарии (7)
    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 11:22
    Маск приветствовал просьбу Зеленского о созыве мирного саммита по Украине

    Американский бизнесмен Маск заявил, что надеется на мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе ее президента Владимира Зеленского.

    «Надеюсь, это произойдет», – цитирует его телеканал 360.

    Ранее президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (4)
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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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