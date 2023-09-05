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    Как сожжен на Украине «непобедимый» британский танк
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне
    Армения отозвала постоянного представителя в ОДКБ
    Коррупционный скандал с закупкой БПЛА разгорелся на Украине
    Носитель ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» вышел на учения в Атлантику
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    4 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 23:34

    Зеленский уволил главу удерживаемой Украиной части ДНР

    Зеленский уволил руководителя остающейся под контролем вооруженных сил Украины части ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с поста главы военно-гражданской администрации той части ДНР, которую удерживают украинские войска.

    В указе, подписанном Зеленским, сообщается, что Кириленко увольняют с должности «главы Донецкой областной государственной администрации» в соответствии с «поданным им заявлением», передает РИА «Новости».

    Напомним, заявление об отставке подала глава украинского антимонопольного комитета Ольга Пищанская. Пост министра обороны Украины покинул Алексей Резников. Арестован украинский олигарх Игорь Коломойский. Политолог Лариса Шеслер полагает, что Зеленский поднял тему борьбы с коррупцией из-за разговоров о возможных выборах президента на Украине.

    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (33)
    5 сентября 2023, 09:59
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2

    Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты обнародовали кадры горящего после боев в поле под Работино танка Challenger 2, поставленного для Киева Британией.

    Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.

    Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.


    Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (22)
    5 сентября 2023, 03:28
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    @ Lapin Oleksandr/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские интернет-пользователи разместили в Сети фотографию из парка в городе Черновцы на юго-западе страны, куда две школьницы пришли в советской школьной форме. Кадры вызвали скандал в обществе и негодование со стороны местных властей.

    Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

    Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».

    Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».

    В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.

    Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.

    Коментарии (27)
    5 сентября 2023, 18:24
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений

    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование женщины для покушения на бывшего главу таможни ЛНР обусловлено тем, что девушкам легче вызвать доверие и подобраться к жертве. Поэтому они часто становятся исполнительницами украинских терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР.

    «Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.

    Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

    Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.

    В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.

    Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.

    При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (11)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 11:35
    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери

    Times: Обученная в Германии и снабженная оружием НАТО бригада ВСУ несет большие потери

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая военную подготовку в Германии элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери личного состава, сообщила газета The Times.

    По информации издания, несмотря на «украинские и западные воспевания» 47-й бригады в связи с ее подготовкой в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard, бригада потерпела поражение на южном направлении, передает ТАСС.

    Уточняется, что бригада ВСУ понесла большие потери – за 15 недель человеческие жертвы «выражаются четырехзначными числами».

    Как отмечает Times, причиной может быть отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования.

    «Западная бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», – указано в материале.

    Ранее стало известно, что ВСУ после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (33)
    5 сентября 2023, 17:38
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных

    Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима

    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    @ James Sprankle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что в 2015 году в СБУ создали управление для убийств противников киевского режима, пишет The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (22)
    5 сентября 2023, 15:07
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирные жители украинского города Изюм в Харьковской области погибли в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

    Это было установлено после ухода из города ВС России. Эксперты HRW отправились в Изюм, чтобы изучить совершенные преступления. «Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что у организации есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.

    В конце января HRW публиковала отчет о ситуации в Изюме. Были собраны доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем ВС России.

    Ранее Human Rights Watch нашла доказательства применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток».

    Коментарии (16)
    5 сентября 2023, 12:59
    В США заявили об участии украинских националистов в штурме Капитолия

    Tекст: Алина Власенко

    Американец Джейкоб Ченсли, который в январе 2021 года в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме участвовали украинские националисты.

    Как рассказал Ченсли, сотрудники ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, связанном с националистами украинского «Азова» (террористическая организация, запрещена в России). Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом.

    По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского «Азова», передает РИА «Новости».

    Напомним, бывшему президенту Трампу уже предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия, а также по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

    Коментарии (11)
    5 сентября 2023, 06:09
    В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    В аэропортах Москвы ранним утром вторника, 5 сентября, задержаны или отменены 52 авиарейса на вылет и прилет, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

    Так, шесть рейсов задержаны и два отменены в Домодедово. Во Внуково 17 рейсов задержаны, еще один отменен. 23 рейса задержаны в Шереметьево, а в Жуковском три рейса отменили, передает ТАСС данные на 5.45 мск.

    В 6.36 мск поступило сообщение, что московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

    Ранее во вторник Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 12:34
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину

    Asia Times: Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев в страну

    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны ЕС депортировать мужчин с украинским гражданством на родину из-за больших потерь в составе ВСУ, пишет Asia Times.

    По данным СМИ, уже произошел конфликт Польши и Украины на фоне требования Киева увести молодых людей обратно. Такие же столкновения происходят и в Молдове, передает RT.

    Накануне сообщалось, что польские власти приступили к рассмотрению исков о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022.

    Между тем посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что ничего не знает об экстрадиции военнообязанных мужчин.

    Коментарии (28)
    5 сентября 2023, 10:11
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское», – сообщил Ходаковский в Telegram.

    По его словам, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

    «Если принять во внимание то обстоятельство, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно – потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать», – указал Ходаковский.

    Однако, отметил он, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности

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    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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