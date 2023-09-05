В российском представительстве Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Преднамеренное банкротство, согласно УК РФ, является преступлением. Уголовная ответственность по нему применяется, если действия или бездействие причинили крупный ущерб, передает ТАСС.

В материалах говорится, что в ситуации с Google рассматривались, в том числе его судебные тяжбы в РФ по удалению запрещенной информации, а также блокировки российских ресурсов на платформе YouTube. Выявлено, что действия по блокировке являлись субъективными решениями Google, которые не были основаны на предписаниях надзорных органов или на законодательных актах.

Что касается судебных дел по удалению противоправной информации, временным управляющим были выявлены признаки неисполнения судебных актов и неисполнения требований российского законодательства, так как Google не удалял эти данные. На этих основаниях в заключении отмечается, что причины, которыми Google описал невозможность продолжения деятельности в своем заявлении о банкротстве, вызваны сугубо действиями самой корпорации, и это свидетельствует о наличии у представительства в РФ признаков преднамеренного банкротства.

В середине августа компанию Google оштрафовали в России на 3 млн рублей за отказ от удаления фейков про спецоперацию и запрещенную в нашей стране информацию.

Напомним, российское подразделение корпорации Google задолжало своим кредиторам свыше 20,1 млрд рублей по состоянию на конец августа.