Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.26 комментариев
Долги Google перед российскими кредиторами превысили 20 млрд рублей
Российское подразделение корпорации Google задолжало своим кредиторам свыше 20,1 млрд рублей по состоянию на конец августа, свидетельствуют материалы по итогам первого собрания кредиторов.
Компании, которые принимали участие в мероприятии, собираются ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о банкротстве офиса Google в России, передает ТАСС.
Сумма денежных требований к Google составляет 97,2% от общей, которая на 22 августа превышает 20,177 млрд рублей.
В середине августа компанию Google оштрафовали в России на 3 млн рублей за отказ от удаления фейков про спецоперацию и запрещенную в нашей стране информацию.