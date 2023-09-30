Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.3 комментария
Медведев пожелал воссоединения еще больше новых регионов в состав России
Дмитрий Медведев пожелал воссоединения еще больше новых регионов в состав России
Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, а новых регионов будет больше, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что судьбоносное решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.
Он заявил, что СВО будет продолжаться до освобождения от врага «исконно русских территорий», а новых регионов в составе России будет больше.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав России.