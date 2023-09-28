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    Как писалась история русской Средней Азии
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    В Дагестане в ходе перестрелки погиб сотрудник полиции
    ГУР МО Украины: Большая часть контрнаступления ВСУ «идет пешком»
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом
    Турция решила построить железную дорогу в Нахичевань
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

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    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

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    28 сентября 2023, 09:05

    В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

    В результате взрыва в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В находящемся под контролем Киева городе Херсоне вследствие взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксировано попадание на территорию завода и объект критической инфраструктуры Херсона. При этом остается неизвестным, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что журналисты немецкого и испанского телевидения приехали в Херсон для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными. До этого взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

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    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

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    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

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    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (11)
    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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    27 сентября 2023, 05:22
    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Он уточнил, что уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка, передает РИА «Новости».

    Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

    Ранее сообщалось, что ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 14:00
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    @ Andre Alves/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед Украиной поставили задачу захватить Токмак. Однако реализовать планы противнику не удастся из-за мощных оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

    «Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

    «Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

    «В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 15:37
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.

    В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки  Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у  британских танков, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.

    До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (15)
    26 сентября 2023, 18:52
    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили крылатой ракетой 12 ангаров с боеприпасами ВСУ в Киселевке

    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны показаны кадры уничтожения крылатой ракетой 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра. Отмечается, что объединенный склад вооружений ВСУ находился рядом с Киселевкой в Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что у Киселевки в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2023, 07:56
    Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевая авиация ВСУ активизировалась над Харьковом, а также близ окрестностей Чугуева, однако украинские пилоты не входят в зону поражения российской ПВО, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, жители Харькова неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты, также инверсионные следы от самолетов люди наблюдали в окрестностях Чугуева, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что авиация ВСУ старается держаться на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО.

    По словам подполковника, такой активности со стороны ВС Украины ранее не наблюдалась.

    Ранее на Купянском направлении группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б».

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    27 сентября 2023, 08:45
    Украинские военные сдались в плен под Сватово с ящиками боеприпасов

    РИА «Новости»: Украинские военные с ящиками боеприпасов сдались в плен на Сватовском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что трое украинских военных сдались, выйдя на связь по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200». С собой они в качестве трофея вынесли боекомплект, сообщил он.

    После передачи трофеев, по радиоканалу назначили другую точку выхода, там произошла сдача в плен российским военным.

    Это уже не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, выходя на связь по открытому каналу. В частности, об этом сообщалось неделю назад.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2023, 12:34
    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового

    Рогов: Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы вечером воскресенья и в ночь на понедельник отразили атаки штурмовых групп украинских националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил ТАСС, что на участке Работино – Вербовое сохраняется напряженная ситуация, однако «все под контролем». Вечером воскресенья, по его данным, не меньше четырех штурмовых рот ВСУ пытались прорваться к российским позициям в районе Вербового, однако были уничтожены или рассеяны.

    Ночью, добавил Рогов, еще несколько групп ВСУ в количестве свыше двух рот попытались сунуться, и также были рассеяны. Никаких прорывов нет, подчеркнул он.

    В своем Telegram-канале Рогов также сообщил, что российские силы выбили подразделения украинской армии из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от города Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР.

    Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.

    Коментарии (9)
    25 сентября 2023, 14:41
    Мобилизованный на Урале отказался признавать вину в дезертирстве

    Tекст: Ольга Иванова

    Мобилизованный из Невьянского района Свердловской области старший лейтенант Владимир Ростов не стал признавать вину в дезертирстве.

    Как сообщает РИА «Новости», мужчина самостоятельно явился в военкомат, когда в сентябре прошлого года была объявлена мобилизация. В октябре его отправили в Херсонскую область, а через месяц у Ростова обострилось хроническое заболевание.

    С 26 ноября по 16 декабря мужчина находился в военном госпитале. В часть его вызвали 19 декабря, но явился он туда лишь 26 декабря. Как рассказала жена Ростова, он упал и получил ушиб грудной клетки. Мужчина продолжил лечение в районной больнице и частной клинике.

    Военная полиция потребовала от Ростова явиться на службу, он приехал и лично рассказал о лечении, а в конце февраля еще раз представил все справки о лечении.

    Жена мужчины отметила, что Ростову пояснили: как военнослужащий, он обязан лечиться исключительно в госпитале, документы из частной клиники не подходят. Ему предложили по итогам военно-врачебной комиссии госпитализироваться в военный госпиталь, но мужчина настаивал на том, что «лечение в платной клинике эффективнее».

    Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). Чуть позже он согласился на лечение в военном госпитале, там он провел три недели.

    В августе Ростов был приговорен Екатеринбургским гарнизонным военным судом к пяти с половиной годам колонии общего режима. Суд посчитал, что лечение в гражданских медучреждениях не считается основанием для оставления места службы.

    Ранее сообщалось, что россиянам, скрывающимся от мобилизации, разрешили получать статус беженца во Франции. Самим же дезертирам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

    Коментарии (16)
    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

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