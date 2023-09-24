Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

Tекст: Антон Никитин

Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.