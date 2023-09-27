Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.19 комментариев
Лукашевич: Оппоненты России в ОБСЕ уклоняются от контактов с Москвой
Оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Российские оппоненты уверены, что с Москвой надо говорить с позиции силы, решать все вопросы с Россией «на поле боя» руками украинцев», отметил постпред, передает РИА «Новости».
По его словам, «все это, включая убежденность ряда западных стран в своей исключительности и вседозволенности – очевидный вызов» для внешнеполитической службы России.
Напомним, СМИ Германии и Австрии развернули кампанию по дискредитации участия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили в постоянном представительстве России при организации.