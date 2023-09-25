Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.2 комментария
Президент Грузии в очередной раз отправилась за рубеж без согласия правительства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направилась в понедельник с трехдневным визитом в страны Прибалтики, где поочередно встретится с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В администрации президента заявили, что Саломе Зурабишвили «продолжает встречи с лидерами Европы для того, чтобы те поддержали присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз» в конце этого года.
Ранее она посетила Германию, Бельгию, Францию и Швейцарию, несмотря на то, что против нее начат процесс импичмента за совершение зарубежных визитов без требуемого конституцией согласования с правительством.
1 сентября 80 депутатов при необходимых 50 – одной трети парламентского корпуса Грузии – подписались под представлением в Конституционный суд страны о начале процедуры импичмента президента за несогласованные с правительством зарубежные визиты. Теперь КС вынесет решение и сообщит об этом парламенту. Ожидается, что слушания в КС начнутся третьего октября. Если КС постановит, что закон был нарушен, за импичмент должны проголосовать сто депутатов. Президент утверждает, что ее поездки направлены на поддержку курса Грузии в Европу, а раз этот курс закреплен в конституции – значит, нет нарушения закона с ее стороны. Также она отмечает, что ездит на свои средства, а не на бюджетные деньги.