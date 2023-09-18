Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Грузии приступили к рассмотрению вопроса импичмента президенту
Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса импичмента президенту
Вопрос об объявлении импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили поступил на рассмотрение, сообщили в Конституционном суде страны.
Пленум Конституционного суда Грузии рассмотрит вопрос импичмента президенту и в течение одного месяца представит заключение парламенту, передает ТАСС.
О запуске процедуры импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили в начале сентября объявила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Поводом стала поездка Зурабишвили в Европу для встречи с европейскими лидерами, в которой правительство ей отказало.