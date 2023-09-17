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Президент Грузии продолжила зарубежные визиты без согласования с правительством
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Швейцарию, несмотря на то, что против нее начат процесс импичмента за совершение зарубежных визитов без требуемого конституцией согласования с правительством, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
До этого она посетила Германию, Бельгию и Францию также без утверждения этих визитов правительством.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили накануне призвал президента «поступить правильно – признать нарушение конституции и не повторять этого».
11 сентября 80 депутатов при необходимых 50 – одной трети парламентского корпуса Грузии – подписались под представлением в Конституционный суд страны о начале процедуры импичмента президента за несогласованные с правительством зарубежные визиты. Теперь в течение месяца КС вынесет решение и сообщит об этом парламенту. Если КС постановит, что закон был нарушен, за импичмент должны проголосовать сто депутатов.
Президент утверждает, что ее поездки направлены на поддержку курса Грузии в Европу, а раз этот курс закреплен в конституции – значит, нет нарушения закона с ее стороны. Также она отмечает, что ездит на свои средства, а не на бюджетные деньги.