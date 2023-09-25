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Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) ударами авиационных бомб поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.
Командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 с позывным Солист рассказал, что летчики на двух самолетах уничтожили скопления живой силы, а также автомобильной и бронетанковой техники противника, используя фугасные авиабомбы весом 500 кг ФАБ-500. «Наша авиация готова – как истребительная, так и истребители-бомбардировщики – ко встрече с (американскими истребителями) F-16, встречаем и ждем», – подчеркнул Солист.
Накануне штурмовая, армейская авиации и артиллерия ВС России на краснолиманском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады терробороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.