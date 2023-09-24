ВС России уничтожили живую силу и технику ВСУ в районе Работино

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в Telegram-канале военного ведомства, уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселого, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка, Химик, Красногоровка и Веселое, потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.

Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.