Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Зеленский подписал указ о проверке военно-врачебных комиссий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий страны, говорится в документе.
Их проверят на предмет выдачи справок о негодности военнообязанных, передает ТАСС. Таким образом будет введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины».
В частности, будет проведена проверка на предмет выдачи гражданам справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года. Также было решено пересмотреть определения пригодности к военной службе, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать солдат к выполнению задач и «исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности».
Ранее на Украине приняли решение отменить статус ограниченно пригодного к военной службе.