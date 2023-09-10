Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ

Украинский омбудсмен Лубинец сообщил о решении СНБО отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации

Tекст: Антон Антонов

Лубинец сообщил, что гражданин Украины должен быть «либо пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден». Данный вопрос «был отдельно заслушан» на заседании СНБО, Лубинец выступил там с докладом. По его словам, решено было «убрать это «ограниченно пригодный», передает ТАСС.

Он заявил, что проверка деятельности военно-медицинских комиссий установила многочисленные случаи нарушений, при которых здоровым людям за деньги давали справки о непригодности к службе в вооруженных силах Украины. Также он сообщил, что справки об ограниченной пригодности получали граждане с хроническими заболеваниями.

Как утверждает Лубинец, украинцев, у которых есть проблемы со здоровьем, не будут отправлять на передовую «для выполнения боевых задач с автоматом в руках». По словам омбудсмена, если у человека «есть, например, проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься военным направлением IT».

Лубинец призвал продемонстрировать гражданину Украины, что если тот «пригоден для военной службы, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для службы в войсках, которые не связаны с передовой».

Напомним, украинские СМИ сообщили, что жителя Шостки Сумской области Александра Денисенко без кисти руки и с анатомическим повреждением глаза признали годным к воинской службе. Позднее военкомат заявил, что СМИ неправильно поняли ситуацию и о мобилизации Денисенко речи не шло.