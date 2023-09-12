Политолог объяснил фиаско «Умного голосования» на выборах в России

Политолог Павел Данилин: «Умное голосование» потерпело фиаско и не смогло навредить выборам в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Умное голосование провалилось по всей стране. В основном его пытались использовать в Екатеринбурге», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«И надо сказать, что ни один из выдвинутых представителем команды Навального* кандидатов не прошел в Екатеринбургскую городскую думу. Это полное фиаско Волкова* и его клевретов, которые пытались мешать избирательному процессу», – добавил Данилин.

«Кроме того, высокий результат «Яблока» на выборах в Екатеринбургскую гордуму связан с тем, что практикующие «умное голосование» псевдополитики просчитались – «Яблоко» не любит Навального и его команду. И в этом отношении провал «умного голосования» можно считать решенным. Также важно, что «умное голосование» пытались использовать в ходе выборов в новых регионах, но там тоже все было неудачно», – указал он.

Выборы показали и снижение поддержки КПРФ, что объясняется сразу несколькими факторами. «Во-первых, от КПРФ откололся электорат леволиберального толка. Во-вторых, коммунисты так и не смогли сделать какое-то внятное предложение своему избирателю. В-третьих, партия совершила ошибку, сконцентрировав все внимание на Хакасии. Тем самым она упустила целый ряд регионов. К тому же, на провал коммунистов повлиял и ренессанс ЛДПР: партия забрала часть патриотического электората у КПРФ», – отметил спикер.

«Что касается высокой явки, то она является показателем одобрения политики как лично главы государства, так и его последних решений. Высокая явка показала соответствующий уровень консолидации общества вокруг власти и флага. То, что люди пошли на выборы, особенно в новых регионах, показывает, что они поддерживают политику президента», – резюмировал собеседник.

Напомним, в единый день голосования прошло более 4,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 млн избирателей. Средняя явка – 43,5%, это очень высокий показатель на выборах аналогичного уровня, самая высокая явка с 2017 года, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что прошедшие выборы в России отметились рядом особенностей. Среди них – значительное усиление «Единой России», неожиданные успехи ЛДПР и «Новых людей», падение популярности СР и распад «красного пояса» КПРФ.

*включены в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности