Эксперты перечислили главные особенности ЕДГ-2023

Эксперты: Успех «Единой России» и запредельная явка в новых регионах стали главными особенностями ЕДГ-2023

Tекст: Олег Исайченко

Успехи «Единой России»

«Безусловный лидер этих выборов – партия «Единая Россия». У нас были довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам – четыре мандата из четырех за «Единой Россией». Победили кандидаты в губернаторы и врио от «Единой России» – 19 человек. Причем у всех результат выше 70%, а у некоторых выше 80%. По сути – это референдумное голосование. В 20 выборах в заксобрания «Единая Россия» набрала 812 мандатов. На выборах в органы административных центров из 506 мест – 406 за партией», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Результаты мощные. Даже в Хакасии, где на выборах главы республики победил коммунист, абсолютное большинство в Верховном Совете оказалось за «Единой Россией», – подчеркнул депутат.

Он также сравнил нынешние результаты партии с результатами 2018 года на примере выборов в некоторые заксобрания. «Владимирская область – был 61%, стал 87%. Ивановская область – было 58%, стало 90%. Смоленская область – 54% против 85%. Ярославская область – 64% против 83% и так далее», – перечислил Матвейчев.

Успех ЛДПР, потери СР

Другим серьезным победителем стала ЛДПР, и это довольно неожиданно. «Политологи пророчили умирание партии в связи с кончиной Владимира Жириновского. Но партия не только живет, но и побеждает. Также неплохой результат был у «Новых людей». Они не выбывают из борьбы, а закрепляются и получают довольно серьезные результаты. Партия состоялась и стала полноправным членом политической системы», – указал депутат.

«Другое дело – у СРЗП и КПРФ. Сплошные потери на выборах в ЗС регионов: в нескольких они теперь вообще не представлены, а где-то серьезно снизили свое представительство. Люди за ними не идут. Чем это можно объяснить? Тем, что сегодня основная повестка дня – это темы СВО и патриотизма, темы консолидации общества. А вопросы, которые педалировали КПРФ и СР, оказались в нынешнем году неактуальными», – подытожил Матвейчев.

Распад «красного пояса» КПРФ

«Ивановская область, к слову, входила в «красный пояс», в регионе долгое время губернатор был представителем КПРФ. Это предопределило многолетнее отставание области в ее социально-экономическом развитии от многих других регионов. Регион считался одним из самых депрессивных», – напомнил Петр Быстров, политтехнолог, вице-президент РАПК.

«Но за последние пять лет с приходом Станислава Воскресенского на пост губернатора Ивановская область получила новый толчок для развития, стала выходить на лидерские позиции во многих ключевых сферах. Этими успехами объясняется та электоральная динамика, которую мы наблюдаем. Именно в Ивановской области «Единая Россия» получила наибольший прирост голосов по сравнению с другими регионами», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог и модератор круглого стола Павел Данилин указал, что несколько других регионов также вышли из «красного пояса». Среди них – Алтайский край, Омская и Новосибирская области.

«В Алтайском крае представитель КПРФ Прусакова вообще не стала сдавать подписи своих сторонников, хотя теоретически, может быть, и могла бы это сделать. Но поняла, что сил у нее нет. И даже несколько раз выступила с заявлениями о том, что действующий губернатор Томенко получит высочайший результат. Так, собственно, и получилось», – указал эксперт.

«В Омске господин Хоценко провел феерическую кампанию хозяйственного типа, причем как умелый управленец. В Новосибирской области был красный административный центр. Но через межэлитные договоренности и активную работу губернатора команде Травникова удалось одержать победу с очень высоким результатом. А ведь Новосибирск — очень непростой город», – пояснил политолог.

На проблемы КПРФ также обратил внимание Олег Карпилов, генеральный директор консалтинговой группы «Полилог».

Например, в Якутии на выборах в Ил Тумэн «Новые люди» обошли коммунистов и заняли второе место, проведя яркую и эстетичную кампанию. На выборах в Кузбассе КПРФ оказалась на третьем месте, вновь пропустив вперед ЛДПР.

На этом фоне «Единая Россия» в той же Якутии показала самую серьезную динамику результата в сравнении с предыдущими выборами, набрав 54,36%. «Это было связано и с обновлением рядов партии и активной кампанией. Глава республики Айсен Николаев также одержал уверенную победу. Это свидетельство того, что работа Николаева в интересах жителей республики и поддержка его курса президентом страны находит свое выражение в волеизъявлении якутян», – пояснил Карпилов.

«Электоральная традиция Кузбасса также всегда была связана и с высокой явкой, и со значимым результатом за работающую власть. Эти выборы не стали исключением. Причина результата – реальные достижения Сергея Цивилева и его команды. За пять лет регион начал выглядеть по-другому и восприниматься позитивно», – считает эксперт.

По его словам, сейчас «консолидация общества выражается в доверии к работающей власти». «КПРФ не смогла адаптироваться к нынешним политическим реалиям и предложить избирателям что-то кроме «фабрики – рабочим, землю – крестьянам». Можно предположить, что электоральное ядро коммунистов продолжит разрушаться», – спрогнозировал Карпилов.

Выборы стали удобнее

Эксперты напомнили, что в текущем году особый интерес вызвали выборы в столице, поскольку тут активно использовались электронные способы голосования (ДЭГ). «Москва привлекает внимание тем, что здесь ДЭГ стал устойчивой электоральной нормой», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов

«Явка – 43,3%. Разница с выборами мэра в 2018 — порядка 13%. Очевидно, что применение ДЭГ дает существенный прирост по явке. Это удобно и безопасно. Миллионы избирателей проголосовали дистанционно», – констатировал политолог.

Эксперт также добавил, что в ходе текущей кампании «мы видим меньше заявок на участие в выборах ради участия». «Все политические акторы так или иначе готовятся к выборам более содержательно. Растет и электоральная грамотность избирателе», – подчеркнул Асафов.

Выборы в Новороссии

«Хочу отметить запредельно высокую явку во всех новых регионах России. Почему? Потому что это первые выборы в составе России, которые прошли несмотря на угрозы и давление со стороны киевского режима и со стороны Запада. Понятно, что это был референдумный характер выборов, люди выразили поддержку самому факту вхождения субъектов в состав России», – рассказал Александр Малькевич, первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России

По его словам, местные жители «тоскуют о мире и желают участвовать в социальных ритуалах, которые ассоциируются с мирной жизнью». «Жители шли на выборы как на праздник», – подчеркнул политолог, назвав их позицию примером героизма. Он также объяснил успех «Единой России» в новых регионах тем, что партия с самого начала СВО занималась реализацией целого ряда сложнейших задач. И их успешное решение дало свой результат.

«Отдельно отмечу героизм общественных наблюдателей. В новых регионах готовили наблюдателей в том числе для работы в прифронтовой полосе, их обучали и сестринскому делу. Эти люди были готовы спасти других и спасали», – добавил Малькевич.

Взгляд из Германии и Италии

«Это моя десятая миссия в качестве международного эксперта. В России я был на выборах четыре раза. Поэтому могу сравнить развитие электорального процесса. Хочу выразить свою похвалу. У нас в Германии такого уровня демократии пока не достигли», – посетовал Фолькер Фридрих Карл Чапке, председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург».

«Я хочу рассказать своим согражданам об этом высоком уровне проведения выборов. Я смог разделить вместе с гражданами новых регионов их радость. Они могли спокойно вместе с семьями прийти на участки и выбрать свое будущее. Я очень люблю Россию и чту многовековую дружбу между нашими государствами», – указал немецкий эксперт.

Его итальянский коллега Паскуале Салатино счел прошедшие выборы продолжением прошлогоднего референдума: «Я увидел все своими глазами и смог сравнить с той информацией, которую распространяют у нас на Западе. Я был в Луганске и наблюдал за прозрачностью выборного процесса. Эти выборы – естественное продолжение референдума. Они закрепили решения, которые жители приняли год назад».

«По возвращении на родину я буду распространять информацию о том, что выборы в России прошли абсолютно открыто, демократично, и это полностью противоречит тому, о чем нам говорят в западных странах. Я общался с другими своими коллегами, они передают те же факты, ту же реальность, которую увидел я», – пояснил итальянский наблюдатель.

Легитимность и конкуренция

«У нас стало нормой, когда мониторинг выборов идет не только в дни голосования, но и на всех стадиях избирательного процесса. Это касается формирования комиссий, регистрации кандидатов, агитации. Эксперты делают свои заключения и сразу подключаются к разбору проблемных ситуаций», – рассказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и права человека, председатель Ассоциации НОМ.

«В целом, выборы была конкурентными. Участвовали 20 политических партий, количество отказов в регистрации кандидатов было минимальным. Кроме того, общественная палата РФ и НОМ подготовили больше 100 тыс. будущих общественных наблюдателей. В итоге вместе с наблюдателями от партий и кандидатов было больше 200 тыс. человек. Все это сформировало прозрачную среду для волеизъявления», – подытожил Брод.