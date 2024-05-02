Россия обвинила Эстонию в давлении на православную церковь

Зампостпреда России при ОБСЕ Волгарев заявил, что Эстония оказывает давление на православную церковь

Tекст: Вера Басилая

Он привел в пример личную поездку главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса в Пюхтицкий женский монастырь, целью которой, по его словам, было «убедить, а фактически принудить игуменью «добровольно» (по сути, принудительно) выйти из подчинения Русской православной церкви», передает ТАСС.

Зампостпреда также указал, что в случае несогласия с выдвигаемыми ультиматумами эстонские чиновники не исключают принудительной ликвидации церквей.

Волгарев подчеркнул, что Москва расценивает разворачивающиеся действия как посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей Эстонии – участника ОБСЕ.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, могут быть закрыты, они столкнутся с большими проблемами. До этого Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией.

Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что запрет РПЦ на территории Эстонии является только частью глобальной «раковой опухоли».