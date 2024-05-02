Полиция в США застрелила 14-летнего вооруженного школьника

Полиция в США застрелила 14-летнего вооруженного ученика около здания школы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 14-летний подозреваемый погиб в результате столкновения с полицией после сообщения о человеке с оружием около средней школы Висконсина, передает РИА «Новости».

Телеканал сообщил также, что полиция получила сообщение о мужчине с оружием около школы и применила силу. Отмечается, что погибший так и не входил в школу и никто больше не пострадал.

Телеканал сообщает, что генеральный прокурор штата Висконсин Джош Кол не смог подтвердить – стрелял ли подозреваемый. После инцидента все школы округа были закрыты.

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