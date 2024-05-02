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Полиция в США застрелила 14-летнего вооруженного школьника
Полиция в США застрелила 14-летнего вооруженного ученика около здания школы
Полиция в американском штате Висконсин застрелила 14-летнего вооруженного школьника около здания средней школы деревни Маунт-Хориб, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Как говорится в сообщении, 14-летний подозреваемый погиб в результате столкновения с полицией после сообщения о человеке с оружием около средней школы Висконсина, передает РИА «Новости».
Телеканал сообщил также, что полиция получила сообщение о мужчине с оружием около школы и применила силу. Отмечается, что погибший так и не входил в школу и никто больше не пострадал.
Телеканал сообщает, что генеральный прокурор штата Висконсин Джош Кол не смог подтвердить – стрелял ли подозреваемый. После инцидента все школы округа были закрыты.
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