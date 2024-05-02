Грузовик в Киргизии врезался в группу детей

Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Tекст: Денис Тельманов

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.