По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Грузовик в Киргизии врезался в группу детей
Грузовик в Киргизии сбил 29 детей на празднике
В киргизском поселке грузовой автомобиль без водителя сбил 29 детей на празднике, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Инцидент произошел в Сузакском районе в Джалал-Абадской области, грузовик Hyundai Porter наехал на 29 детей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В пресс-службе управления обеспечения безопасности дорожного движения указали, что стоявший грузовик внезапно поехал по склону, сбил детей, которые готовились к выступлению на празднике. Там пояснили, что водителя за рулем машины в этот момент не было.