Мособлизбирком: Стартовал заключительный день голосования на выборах Подмосковья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в 8.00 в Подмосковье открылись 3971 избирательный участок, члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования, передает РИА «Новости».

По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн.

Ранее на выборах мэра Москвы явка за два из трех дней голосования составила более 33%, превысив итоговые показатели явки 2018 и 2013 годов.

Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений.