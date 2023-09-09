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    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    3 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    49 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    13 комментариев
    9 сентября 2023, 20:28

    Общественный штаб оценил второй день выборов в Москве

    Общественный штаб: Второй день голосования в Москве прошел без нарушений

    Tекст: Вера Басилая

    Второй из трех дней голосования в столице прошел без нарушений, более 2,5 млн человек приняли участие в выборах, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

    По его словам, второй день не выявил нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс в Москве. Ковалев заявил, что в очном и дистанционном голосовании на выборах в столице приняли участие свыше 2,5 млн москвичей, передает ТАСС.

    В этом году Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избиратели голосуют за высших должностных лиц. В том числе москвичи выбирают мэра столицы. Жители 20 регионов формируют региональные парламенты, в 16 субъектах люди голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

    9 сентября 2023, 15:17
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих Москву, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

    Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

    Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.

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    9 сентября 2023, 13:26
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.

    Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.

    Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

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    8 сентября 2023, 22:07
    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником

    Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал о ходе голосования в Херсонской области

    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жители Херсонской области идут на выборы с праздничным настроем. Кругом играет музыка, люди приходят целыми семьями и трудовыми коллективами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее в новых регионах стартовали выборы в рамках ЕДГ.

    «Отмечу, прежде всего, праздничный настрой местных жителей. Для них это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано»», – пояснил Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области.

    По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации». «Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

    Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

    За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

    В пятницу в большинстве регионов России – в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях – начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

    Для новых территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, поэтому участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

    Житель Новотроицкого округа заявил, что никогда не ходил на выборы при киевской власти – «не было смысла». Ролик с ним опубликован в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области». Мужчина признался, что впервые голосовал на референдуме, и сейчас вышел на голосование второй раз в жизни.

    Женщина из Геническа заявила, что за год пребывания России на территории Херсонской области в регионе произошли большие изменения. «Мы рады, что возвращаемся на свою историческую родину. Народ очень доволен тем, что Россия за такое короткое время сделала для нашего региона больше, чем Украина за 30 лет», – указала она.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы. «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

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    9 сентября 2023, 10:27
    ЦИК оценил первый день голосования в России

    ЦИК назвал успешным первый день голосования в России

    ЦИК оценил первый день голосования в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

    «Оно (голосование) прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах России», – сказал Булаев, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что были ракетные атаки в новых субъектах России, но «все обошлось».

    Напомним, в Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку.

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    9 сентября 2023, 15:07
    Сальдо назвал Зеленского посланником зла

    Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что Зеленский стал посланником зла

    Сальдо назвал Зеленского посланником зла
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помешать проведению выборов в регионе Владимиру Зеленскому не удастся, он вместо того, чтобы быть президентом Украины, стал посланником зла, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

    По его словам, киевские власти завидуют, что в регионе идет голосование, и это не сдерживается из уст Владимира Зеленского, который стал посланником зла, а не президентом Украины. Он подчеркнул, что как бы киевские власти не пытались помешать проведению выборов в регионе, это им не удастся, передает РИА «Новости».

    Сальдо также сообщил, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что выборы проходят свободно и демократично, никто никого не принуждает и не заставляет, идет нормальный политический процесс выборов.

    Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

    В украинском МИД заявили, что не признают выборы в новых регионах России и в Крыму.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что жители новых российских регионов демонстрируют высокую активность на выборах, несмотря на то, что голосование приходится организовывать, проявляя героизм.

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    8 сентября 2023, 21:45
    В Мосгоризбиркоме назвали явку на выборах мэра Москвы в первый день голосования

    Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра Москвы в первый день голосования составила 20,7%

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1,5 млн москвичей приняли участие в выборах мэра столицы к 20:00, около 169,1 тыс. из них проголосовали с помощью бумажных бюллетеней, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

    Как указал Реут, к 20:00 мск проголосовали с помощью бумажных бюллетеней 169,1 тыс. человек, а с помощью системы дистанционного электронного голосования – 1,403 млн человек, передает ТАСС. Таким образом, явка спустя 12 часов после начала голосования составляет почти 20,7%.

    Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявил, что с помощью бумажных бюллетеней в первый день на выборах столичного градоначальника проголосовали почти 170 тыс. человек.

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    9 сентября 2023, 14:19
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил президент России Владимир Путин на праздничном концерте в парке «Зарядье».

    Президент отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы.

    «При этом ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития. Я это особо хотел бы подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

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    9 сентября 2023, 17:36
    Москвичам сказали, когда ждать похолодания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первая неделя сентября в Москве была теплой, но с середины месяца столбики термометров постепенно начнут опускаться, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

    На будущей неделе пока еще будет тепло – с 9 по 15 число температура будут колебаться в пределах 17–24 градусов, а ночью похолодает до 14-18 градусов, рассказала она изданию «Вечерняя Москва».

    С 9 сентября похолодает примерно на четыре градуса. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью – до 7-10, сообщила метеоролог.

    В понедельник, 11 сентября, ночью – плюс 15-18 градусов, а днем – около 22, ветер слабый.

    Во вторник, 12 сентября, ночью – плюс 18 градусов тепла, а днем потеплеет до 22, облачно.

    В среду, 13 сентября, ночью похолодает до плюс 14 градусов, а днем будет по-прежнему тепло – около 22 градусов.

    Серьезные похолодания, по словам Поздняковой, придут в российскую столицу только после 15 сентября. Температура будет в пределах 7–13 градусов.

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    8 сентября 2023, 21:21
    В Москве при помощи бумажных бюллетеней проголосовали почти 170 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С помощью бумажных бюллетеней в первый день на выборах столичного градоначальника проголосовали почти 170 тыс. человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

    К 20.00 мск свыше 169,1 тыс. человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней, на дому проголосовало 48,2 тыс. человек, сказала Кириллова, передает РИА «Новости». Голосование в электронном виде продолжается.

    Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

    Напомним, в дистанционном электронном голосовании мэра столицы за первые 11 часов приняли участие около 1,35 млн человек.

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    9 сентября 2023, 16:59
    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение танка Сhallenger 2 – это еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Уничтожение очередного британского танка Сhallenger 2 силами российский военных на полях СВО символично совпало с выборами. Это еще один своеобразный способ голосования, сказал газете ВЗГЛЯД глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    «По сути, голосование – это продолжение референдума, это наш долгий путь домой, который мы уже проходим полностью. 30 лет нас ломали, лишали прав. Наше главное достояние – доверие людей. Мы должны вернуть этот долг своим трудом», – сказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он назвал символичным nj, что начало ЕДГ совпало с уничтожением из «Корнета» на участке Работино второго британского танка Сhallenger 2. «Это еще один вариант голосования, подтверждение серьезности наших намерений», – говорит Рогов.

    Что касается признания итогов выборов за рубежом, то Рогов считает главным, «чтобы результаты выборов признал сам народ, который участвует в голосовании». «Важно, чтобы каждый из нас понимал, что его голос учтен, что выборы прозрачные и безопасные. Обратите внимание, что у людей есть возможность голосовать по российским и по украинским паспортам. И? что показательно, почти все участники голосования – с российскими паспортами», – отметил эксперт.

    По прогнозу Рогова, итоговая явка будет высокой. «Люди готовы голосовать, рискуя своей жизнью в прямом смысле слова. В воскресенье, в итоговый день голосования, вы увидите, как соцсети взорвутся от количества фотографий, которые люди будут выкладывать с избирательных участков. Это праздник, это наш выбор. Мы выбираем достойных из достойных. Мы 30 лет ждали возможности свободного выбора», – заключил собеседник.

    Ранее Рогов сообщил, что российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и остальная переданная Западом украинским нацистам западная техника. Сам танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ.

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Вместе с тем, в эти дни в Запорожской области, а также в большинстве субъектов России проходят выборы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые регионы страны голосуют на участках.

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    9 сентября 2023, 12:52
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин в рамках единого дня голосования онлайн отдал голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах становится все популярнее, а организация выборов стала максимально удобной для избирателей.

    Путин также назвал выборы прямым выражением воли граждан и возможностью влиять на будущее страны. В этой связи президент попросил россиян принять участие в выборах.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Он уже делал это в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

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    9 сентября 2023, 18:12
    В ОП рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов

    В Общественной палате рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов

    Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательных участках вызвали резонанс во второй день голосования на выборах в России, наблюдатели заявили о 112 предполагаемых отклонениях от перечня правил по организации голосования, сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Булгакова рассказала о ситуации в Липецкой области. В Telegram-канале регионального отделения одной из политических партий в Липецкой области была опубликована видеозапись с участка №1532, на которой якобы зафиксировали вброс бюллетеней, передает ТАСС.

    Председатель комиссии ОП уточнила, что бюллетени по окончании голосования в первый день перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф на ночное хранение. Сейчас по данному факту была направлена жалоба в избирком, ведется проверка, если вброс подтвердится, то бюллетени признают недействительными.

    По ее словам, волонтеры ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами более 9 тыс. раз связывались с наблюдателями на местах. На данный момент наблюдатели сообщили о 112 предполагаемых отклонениях от золотого стандарта наблюдения, из которых пока подтвердились 12, девять из них были устранены, 41 сообщение находится в работе.

    Она также заявила, что на горячую линию ОП РФ поступило 63 обращения, через интернет-форму горячей линии – 16.

    В этом году Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избиратели голосуют за высших должностных лиц. В том числе москвичи выбирают мэра столицы. Жители 20 регионов формируют региональные парламенты, в 16 субъектах люди голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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    9 сентября 2023, 15:39
    Эксперт из Индии высоко оценила организацию выборов в новых регионах России

    Эксперт из Индии Ананд высоко оценила организацию выборов в новых регионах России

    Tекст: Алина Власенко

    Выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения, сообщила эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    По ее словам, представители разных стран видят, что люди воодушевленно приходят на избирательные участки в новых российских регионах. При этом на самих участках для голосования создана располагающая атмосфера.

    «Каждый избирательный участок украшен шарами российского триколора. Все это создавало приятную располагающую атмосферу для голосующих, наблюдателей и журналистов. Пожилые люди, женщины приходили в традиционных костюмах, и много детей были также красиво наряжены. Это наглядный пример того, что после случившегося украинского кризиса люди верят в Россию и ее процветание, успех и миролюбие», – отметила эксперт.

    Ананд также обратила внимание на то, что никто и ничего не создает препятствий для общения иностранных экспертов с избирателями. Она добавила, что наблюдатели готовы к справедливому и прозрачному итоговому результату выборов, передает ТАСС.

    Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, который назначен уполномоченным от партии за выборы в четырех новых регионах, сообщил, что с учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей – это лучший результат явки по стране.

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    9 сентября 2023, 14:15
    Новые регионы стали абсолютными лидерами по явке на выборах

    Tекст: Алина Власенко

    С учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей – это лучший результат явки по стране, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, который назначен уполномоченным от партии за выборы в четырех новых регионах.

    «В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР – почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%», – сообщил Сидякин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».

    Он подчеркнул, что во всех регионах интерес к голосованию огромный. «Причем, активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы. Голосование проходит организованно. Нарушений не выявлено. Это констатируют наблюдатели», – добавил Сидякин.

    В свою очередь замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что жители Кемеровской области по итогам первого дня голосования проявили наибольшую активность на выборах в заксобрания – проголосовали почти 47% избирателей. Также, по его словам, лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия. На выборах гордум активнее всего голосуют жители Якутска.

    «Также наши наблюдатели сообщают о высокой явке в Майкопе Республики Адыгея, Красноярске, Волгограде», – сказал Перминов, передает РИА «Новости».

    Тем временем Независимый общественный мониторинг сообщает, что в субботу к большинству регионов единого дня голосования присоединились Омская область (выборы ВДЛ), Хабаровский край и Свердловская область (выборы в административных центрах). В Свердловской области также стартует дистанционное электронное голосование.

    Кроме того, в НОМ сообщили, что в пятницу поступило порядка 7 тыс. информационных сообщений. По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, в абсолютном большинстве из них наблюдатели рассказывали об обстановке на участках, присылали фото и видео, отмечали хорошую активность избирателей. По итогам проверки представителями общественных штабов 10 сигналов о возможных проблемах оказались недостоверными. В 16 случаях возможные проблемы были предотвращены.

    Вместе с тем глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что более 30 международных экспертов присутствуют на выборах в новых регионах России. Так, в Донецкой народной республике находится 10 человек, в Луганской народной республике – восемь человек, а в Запорожской и Херсонской областях по семь человек, сообщает РАПСИ.

    Жители новых регионов выбирают законодательные органы – Народные Советы ДНР и ЛНР, Херсонскую областную думу и Законодательное собрание Запорожской области. Также они участвуют в голосовании за муниципальных депутатов.

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    9 сентября 2023, 14:59
    Путин: Удалось превзойти планы развития транспортного комплекса Москвы

    Tекст: Алина Власенко

    Строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в «Зарядье».

    Путин назвал достижения Москвы впечатляющими и кардинально меняющими представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Особое внимание президент уделил развитию транспортного комплексапрезидент, передает РИА «Новости».

    «Для развития транспортной системы Москвы сделаны ... просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным) еще в 2010 году», – заявил президент.

    Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

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    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Новые регионы показали высокую явку

    В Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку. Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Российский газ нашел обходной путь в Европу

    Германия, громогласно обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, на самом деле продолжает его покупать, и в заметных количествах. Об этом прямо свидетельствуют соответствующие аналитические исследования. А прикрыть происходящее Евросоюзу помогают две страны, которые до последнего времени в активном газовом сотрудничестве с Россией замечены не были. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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