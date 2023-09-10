В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Лавров принял участие в возложении венков к мемориалу Махатмы Ганди
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с участниками саммита G20 принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели.
Лавров на саммите в Нью-Дели возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина.
Участники церемонии выстроились по периметру мемориала, почтили молчанием память Махатмы Ганди, передает ТАСС.
Все гости церемонии получили в подарок традиционные индийские шарфы, сделанные из ткани «кхади». Эта ткань считается символом борьбы Махатмы Ганди за независимость Индии. Кхади, как и ручная прялка, на которой ткут нить для нее, стали символами гандизма и борьбы против британского владычества.
Напомним, Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.