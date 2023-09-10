Оппозиция в Польше пригрозила Дуде и Моравецкому трибуналом

Польская коалиция «Гражданская платформа» пригрозила привлечь к государственному трибуналу Дуду и Моравецкого

Tекст: Антон Антонов

В субботу «Гражданская платформа» представила предвыборную программу, которая содержит пункт «Привлечение к ответственности правительства PiS» (партии «Право и справедливость», ПиС). В нем оппозиция обещает «поставить перед государственным трибуналом» президента и премьера, ряд министров, глав Национального банка и нацсовета по ТВ и радиовещанию, передает РИА «Новости».

Также «Гражданская платформа» намерена потребовать от «деполитизированной прокуратуры» привлечь к уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления ряд чиновников и руководителей, в частности, председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка. Кроме того, «Гражданская платформа» хочет раскрыть списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, а также указать, кто несет за это ответственность.

Напомним, на 15 октября в Польше назначены всеобщие выборы, по итогам которых «Право и справедливость» попытается выиграть третий срок подряд. Параллельно с выборами ПиС решила организовать референдум. По данным местных СМИ, ПиС решила «агрессивно сыграть» на антиукраинских настроениях среди поляков.

«Право и справедливость», как следует из социологических опросов, сейчас поддерживают примерно 35% избирателей, этого не хватит, чтобы самостоятельно сформировать правительство. «Право и справедливость» опережает «Гражданскую платформу» примерно на 10%.