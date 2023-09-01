Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
Депутат Кастюкевич: Реформа образования создает новый облик просвещения в России
Депутат Кастюкевич: Российская система образования вобрала лучшие традиции советской школы и новейшие педагогические разработки
Глава государства сделал приоритетом политики в сфере образования обеспечение учащихся комфортными и современными условиями для получения новых знаний, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. В пятницу Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.
Владимир Путин на протяжении многих лет выстраивает систему образования, которая совмещает лучшие традиции советской школы и новейшие педагогические разработки, считает Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области. «Масштабные преобразования затрагивают все уровни: школы, учреждения среднего профессионального образования, университеты. Глава государства сделал приоритетом политики в сфере образования обеспечение учащихся комфортными и современными условиями для получения новых знаний», – отметил депутат.
Он напомнил, что 1 сентября в России открылись 160 новых школ, а почти 1300 были обновлены после капремонта. «В ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что начиная с 2025 года из федерального бюджета будут ежегодно выделяться средства на обновление образовательных учреждений, ремонт школ и детских садов. И однозначно, это обновление затронет новые регионы: Донбасс, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области», – сказал парламентарий.
По словам Кастюкевича, государственной системе образования вернули воспитательную функцию, возрождается престиж профессии учителя – то, что было отнято в 1990-е годы «всякими либеральными деятелями». «Роль педагогов и наставников сегодня снова на первом месте. К 1 сентября в школы возвращены курсы начальной военной подготовки, во всех школах введены единые учебники истории России для старших классов, заложен тренд на введение единых учебников и учебных программ по всей стране. Данная реформа образования создает новый облик системы просвещения», – говорит политик.
Депутат особо отметил, что Херсонская область начала учебный год в статусе субъекта Российской Федерации. «Все образовательные стандарты, разрабатываемые на федеральном уровне, уже внедряются здесь. Были доставлены учебники и пособия, которые позволят Херсонщине вместе со всей страной приступить к обучению по новым стандартам. И конечно, в День знаний здесь тоже прошли уроки в формате «Разговоры о важном». Будем разговаривать с детьми и рассказывать им правду, которой они были лишены долгие годы», – считает депутат.
Затронул политик и открытый урок «Разговоры о важном», который провел 1 сентября президент для самых одаренных школьников всей страны. «С детьми вообще всегда и везде важно разговаривать обо всем. А о важном – тем более. Они впитывают от нас знания, опыт, информацию. Задают вопросы – получают ответы. Для страны и будущего, которое всецело зависит от подрастающих поколений, ценность «Разговоров о важном» очевидна», – полагает Кастюкевич.
По мнению депутата, открытый урок «Разговоры о важном» вдвойне полезен и жизненно необходим в новых регионах. Последние полтора года Кастюкевич работает в Херсонской области, где раньше школы «использовались в том числе для воспитания ненависти к России и пропаганды неонацистских взглядов». «Теперь же учебные заведения становятся тем, чем они и должны быть – площадкой заботы о детях, их развития и воспитания», – подытожил депутат.
В пятницу президент в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны. Учебные заведения открылись в Дагестане, ДНР (Мариуполь), Московской, Ростовской областях, в Новгородской области открылся детский сад. Глава государства связался поочередно с каждой школой, пообщался с руководителями регионов, учителями и школьниками.
«Убежден, Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. В этой связи отмечу, что сегодня в нашей стране открывают двери для учеников 160 новых школ, а также почти 1300 школьных зданий, обновленных после капитального ремонта. В результате еще более 630 тысяч школьников России получат возможность учиться в современных, комфортных условиях», – заявил глава государства в ходе церемонии.
В пятницу президент России Владимир Путин также провел открытый урок «Разговор о важном», который был организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Президента слушали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе. Среди них победители международных олимпиад и конкурсов. «Разговор о важном» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.