Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин принял участие в открытии пяти школ в России
Путин поучаствовал в открытии пяти школ в России
В пяти российских регионах на День знаний открылись новые школы, в церемонии открытия поучаствовал президент Владимир Путин.
Учебные заведения открылись в Дагестане, ДНР (Мариуполь), Московской, Ростовской областях, в Новгородской области открылся детский сад, передает ТАСС.
Глава государства связался поочередно с каждой школой, пообщался с руководителями регионов, учителями и школьниками.
Мариупольскую школу возводили с декабря 2022 года по июнь 2023 года. В ней есть место для 1,1 тыс. учеников, специализированные классы, включая классы по робототехнике и киберспорту. Также учреждение адаптировано для людей с ограниченными возможностями.
Подмосковная школа «Багратион» рассчитана на 2 тыс. 200 мест, она должна стать самым большим образовательным центром региона и снизить нагрузку на школы в Одинцовском районе.
Школа в Махачкале размещена в растущем микрорайоне, она названа в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего в ходе обороны поселка в ДНР.
Школа в Ростове-на-Дону была построена в 2007 году, в этом году она прошла через капитальный ремонт. В ней работают пространства «Центр детских инициатив», «Центр научных инициатив» и киберарена.
В городе Малая Вишера в Новгородской области открыт детский сад на 140 мест. В нем есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а также семь детских площадок.
Также в пятницу президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.