Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех русских школ
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства участвовал в церемонии по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».
По словам министра образования и науки Киргизии Каныбека Иманалиева, начнется возведение школ в столице, а также областных центрах Баткен и Каракол. В каждой будут учиться 1224 школьника, кроме того, школы будут оснащены двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Учиться дети будут по государственным стандартам России и Киргизии, а выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов, передает ТАСС.
В свою очередь президент России Владимир Путин адресовал школьникам, студентам и педагогам поздравление с Днем знаний.
«Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», – отметил глава государства.
Согласно договоренностям, за счет России в Киргизии построят девять школ – по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.
Ранее самая большая школа открылась в Воронеже, она способна принять 2860 учеников.