В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.17 комментариев
США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
Госсекретарь Блинкен: США сделали все для решения вопросов России по зерновой сделке
Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью французской радиостанции RFI заявил, что возобновление зерновой сделки не является «вопросом уступок» с американской стороны. Он поспорил с заявлениями Москвы о препонах, создаваемых при экспорте российского зерна и удобрений. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, российский экспорт якобы «достиг рекордных показателей», передает ТАСС.
Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», то американская сторона, заверил Блинкен, сделала «все возможное для обеспечения решения этих вопросов». Так, госсекретарь рассказал, что писал письма в американские банки, объясняя, что власти США «в полной мере поддерживают экспорт зерна Россией», и заверяя кредитные организации, что «нечего бояться санкций», которые на российское зерно не распространяются.
Блинкен сказал, что ООН представила России предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с зерновой сделкой. Он утверждает, что Россия не ответила на это предложение.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что российская сторона требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.