Европейским политикам пообещали по 50 тыс. долларов за участие в акциях в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В частности, речь идет о выплате «гонорара» председателям комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, сообщает грузинский портал «Репортиори».

Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

Опровержения этой информации пока нет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через кол-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.