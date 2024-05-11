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    Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА
    Макрон заявил об усилении поддержки Киева со стороны ЕС
    Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 13:40 • Новости дня

    Европейским политикам пообещали по 50 тыс. долларов за участие в акциях в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    В частности, речь идет о выплате «гонорара» председателям комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, сообщает грузинский портал «Репортиори».

    Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

    Опровержения этой информации пока нет.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

    Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через кол-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

    Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.

    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 21:03 • Новости дня
    Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт, обещавший в пятницу опубликовать «секретный документ», вывезенный из Варшавы, заявил, что не нарушал польских законов.

    «Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.

    На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.

    Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.

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    10 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров

    Tекст: Вера Басилая

    И.о главы правительства России Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабинета министров, которые не отвечают на звонки и запросы депутатов, и пообещал разобраться.

    Мишустин пообещал разобраться сегодня же с теми членами правительства, кто не перезвонил и не ответил депутатам, передает РИА «Новости».

    Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа и не могут дозвониться до министров.

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    10 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «мутным британцем» после того, как тот призвал «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».

    Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».

    Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.

    «Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.

    Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (16)
    10 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса Мухаммад Гасанов рассказал, что он сразу бросился в холодную воду, чтобы помочь пострадавшим.

    Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».

    Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.

    «Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».

    Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».

    По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.

    Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.

    Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

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    11 мая 2024, 03:51 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    «Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

    Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.

    На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов.

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

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    10 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Британский эксперт назвал самое слабо место ВСУ в Донбассе

    Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская оборона в Донбассе может рухнуть, если ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром, предупредил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

    По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».

    Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    11 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии

    В МИД заявили, что ответные санкции РФ повлияют на рыбную отрасль Британии

    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии
    @ Olaf Krueger/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Денонсация Россией соглашения о рыбном промысле в Баренцевом море, которое давало британским судам право ловить рыбу в российской зоне, неизбежно негативно скажется на рыбной отрасли Великобритании, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    По словам дипломата, решение о денонсации стало «логичным, хотя и вынужденным ответом» на антироссийский курс Лондона, в том числе на отмену режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в 2022 году, передает ТАСС.

    Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сужение возможностей для рыболовецких компаний негативно скажется на отрасли, заявил он.

    В британских же официальных кругах данную тему предпочитают не затрагивать.

    «Однако такая политика замалчивания проблемы себя не оправдает», – уверен дипломат.

    Москва также жестко ответит на ужесточение Лондоном визовых правил для российских дипломатов, сообщил представитель МИД.

    Россия призывает Великобританию к осознанию бесперспективности политики силы и угроз.

    «Разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками», – отметил Беляев.

    Ранее США и Британия обсудили санкции против России.

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    10 мая 2024, 16:22 • Новости дня
    Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США

    Эксперт по медицине Ньюби: Болезнь Лайма могла произойти в биолабораториях США

    Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США
    @ mago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов, заявила в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону автор книг по медицинской науке Крис Ньюби.

    Ньюби обратила внимание, что во время пика программы биологического оружия в США появились три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, паразит под названием «бабезия», передает РИА «Новости».

    По ее словам, эти болезни являются «ядерной бомбой для бедных», но может случиться обратный эффект с непредвиденными последствиями, если попытаться вывести новых микробов в клещах.

    Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить лихорадку Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.

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    10 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Лукашенко освободил от должности начальника Генштаба

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны.

    В указе белорусского лидера говорится, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, передает ТАСС.

    Гулевич стал начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны в 2021 году.

    Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии и Дании, Германии и Киргизии.

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    10 мая 2024, 15:47 • Новости дня
    Владельца упавшего в Мойку в Петербурге автобуса штрафовали 23 раза

    Суд в Петербурге 23 раза штрафовал владельца упавшего в Мойку автобуса за проблемы с лицензией

    Владельца упавшего в Мойку в Петербурге автобуса штрафовали 23 раза
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Московский и Октябрьские районные суды Петербурга 23 раза привлекали компанию ООО «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку автобус, всего на владельца было наложено штрафов на 3 млн 600 тыс. рублей.

    Как следует из решения суда от 19 января 2024 года «Такси» было оштрафована на 200 тыс. рублей за нарушение условий лицензии, такой же штраф был присужден компании 21 января 2024 года, передает ТАСС.

    В объединенной службе судов города сообщили, что Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга с 1 июня 2022-го по 10 мая 2024 года 23 раза привлекали ООО «Такси»,  всего на общую сумму 3 млн 600 тыс. рублей.

    После падения автобуса в реку СК возбудил второе уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

    Автобус с  пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

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    10 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    Ганчев предупредил о провокациях Киева на фоне боев на харьковском направлении
    Ганчев предупредил о провокациях Киева на фоне боев на харьковском направлении
    @ Владимир Трефилов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Бои идут на части участков на линии соприкосновения, включая приграничье. Он призвал всех, кто следит за новостями с украинской стороны, сохранять бдительность, передает ТАСС.

    Ганчев также призвал жителей, проживающих в местах вблизи ведения боев, соблюдать осторожность и не покидать укрытия без острой необходимости.

    Минобороны ранее сообщало, что ВС России освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

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    10 мая 2024, 23:11 • Новости дня
    Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро

    Участок земли в Арктике размером с Манхэттен выставили на продажу за 300 млн евро

    Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро
    @ ESA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На продажу выставлен участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике. Его стоимость составляет 300 миллионов евро.

    Участок, площадь которого сопоставима с размером Манхэттена, представляет собой последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что участок расположен примерно в 40 милях от города Лонгйир на острове Шпицберген и включает в себя более трех миль береговой линии.

    Участок отличается разнообразием ландшафта: горы, фьорды и арктическая дикая природа. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, а с октября по февраль наступает темный сезон.

    Продажа участка происходит на фоне рекордно теплого лета 2023 года в Арктике. Из-за изменения климата в регионе Шпицбергена сократилась площадь морского льда. По мнению экспертов, это открывает новые возможности для России, которая получает доступ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам.

    «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», - отметил юрист Пер Киллингстад.


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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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