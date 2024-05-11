Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Европейским политикам пообещали по 50 тыс. долларов за участие в акциях в Грузии
Скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В частности, речь идет о выплате «гонорара» председателям комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, сообщает грузинский портал «Репортиори».
Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.
Опровержения этой информации пока нет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.
Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через кол-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.
Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.