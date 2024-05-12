Стало известно о взрывах в Сумах

Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

Tекст: Вера Басилая

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.