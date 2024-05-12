Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «европейские и американские акторы», которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «стимулируют кампанию по дезинформации».

«В интересы иностранных государств не входит прозрачность, что понятно», – отметил он.

По словам Шалвы Папуашвили, данный законопроект, рассмотрение которого в третьем чтении начнется в понедельник на фоне многотысячных акций протеста и критики Запада, «отвечает интересам народа Грузии».

Он отметил, что, в частности, американские политики не хотят раскрыть предназначение финансов, направляемых в Грузии через «Национальный фонд демократии США».

Председатель парламента заявил, что посредством этого фонда финансируются, в частности, «политические партии Грузии и радикальные группы».

Со своей стороны, постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил в воскресенье заявил, что вскоре свое заключение по законопроекту обнародует Верецианская комиссия Совета Европы.

«Если данный закон будет принят в его нынешней форме, это станет серьезным препятствиием для евроинтеграции Грузии», – сказал постпред Евросоюза.

«Скажу честно, мы надеемся, что этот закон не будет принят в нынешней форме», – отметил он.