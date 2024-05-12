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Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «европейские и американские акторы», которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «стимулируют кампанию по дезинформации».
«В интересы иностранных государств не входит прозрачность, что понятно», – отметил он.
По словам Шалвы Папуашвили, данный законопроект, рассмотрение которого в третьем чтении начнется в понедельник на фоне многотысячных акций протеста и критики Запада, «отвечает интересам народа Грузии».
Он отметил, что, в частности, американские политики не хотят раскрыть предназначение финансов, направляемых в Грузии через «Национальный фонд демократии США».
Председатель парламента заявил, что посредством этого фонда финансируются, в частности, «политические партии Грузии и радикальные группы».
Со своей стороны, постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил в воскресенье заявил, что вскоре свое заключение по законопроекту обнародует Верецианская комиссия Совета Европы.
«Если данный закон будет принят в его нынешней форме, это станет серьезным препятствиием для евроинтеграции Грузии», – сказал постпред Евросоюза.
«Скажу честно, мы надеемся, что этот закон не будет принят в нынешней форме», – отметил он.