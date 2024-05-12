11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.7 комментариев
СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов
СК: Против водителя упавшего в Мойку автобуса заведено дело о фиктивной регистрации мигрантов
Водитель автобуса, который упал с моста в реку Мойку в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что в период с февраля по март 2024 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире не менее 10 иностранных граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Кроме того, стало известно, что водитель автобуса признал свою вину и выразил соболезнования семьям погибших.