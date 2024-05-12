Эксперт указал на параллели Крымской операции и событий на полуострове в 2014 году

Политолог: Как в 1944, так и в 2014 году Россия спасла Крым от оккупации

Tекст: Олег Исайченко

«Как 80 лет назад освобождение Крыма и Севастополя, так и их возвращение в состав РФ 10 лет назад стали яркими примерами того, как Россия преодолевает любые вызовы и угрозы. Ну а нынешнее восстановление региона показывает, как наша страна может добиваться быстрого, ощутимого развития при внешнем экономическом давлении», – пояснил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ.

«10 лет назад крымчане сделали исторический выбор, и Крым вернулся в родную гавань. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России – предмет особой гордости президента и всей нашей страны. Воссоединение единого народа стало моментом максимального сплочения общества, которое повторилось уже в 2022 году – после принятия решения о начале спецоперации по защите Донбасса и возвращения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нового исторического выбора, который сделали жители этих регионов. Президент Путин защитил исторический выбор крымчан», – указал собеседник.

«Под руководством президента Крым преобразился. Защита и развитие полуострова находится на личном контроле главы государства, это один из его важнейших приоритетов. Президент подчеркивает, что возвращение Крыма и Севастополя окончательно, Россия отразит любые посягательства на полуостров, а значит – и на суверенитет всей страны. Как и прежде, Крым является оплотом и гордостью России. Крымский мост и «сухопутный мост» через новые регионы – ключевые факторы безопасности и развития полуострова. Это уникальные проекты отечественного инфраструктурного строительства», – напомнил спикер.

«Я сам неоднократно ездил по Крымскому мосту на поезде, на машине, пользовался этим сухопутным коридором из Ростовской области. Своими глазами видел это величие России, могущество в восстановлении мирной жизни. И тогда я вспоминал, как фашисты пытались навредить, разрушить Крымский мост и насколько быстро все было восстановлено. Так было, так есть, и так будет. Ничего своего мы не отдадим, ни пяди. И в 1944 году, и в 2014 году, и сейчас Россия показывает всему миру мы, как наша страна может защищать свои земли и благоустраивать их в самые кратчайшие сроки», – резюмировал он.

80 лет назад – 12 мая 1944 года – Красная армия полностью освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. В планах нацистов полуостров должен был быть преобразован в немецкую колонию «Готенланд». На эти земли, славящиеся своим климатом, должны были заселиться немцы, а большая часть местного населения подлежала уничтожению.

К осени 1943 года Красная армия блокировала 17-ю немецкую армию, в составе которой насчитывалось 200 тыс. человек. Удерживая Крым, противник создавал угрозу советским войскам в тылу на правом берегу полуострова.

С целью освобождения Крыма от захватчиков с 8 апреля по 12 мая 1944 года была проведена наступательная операция. Ее возглавлял маршал Советского Союза Александр Василевский. В апреле усилиями Красной армии были освобождены Джанкой, Керчь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Бахчисарай, Алушта и Ялта, а 9 мая – Севастополь.

«Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом 200-тысячной 17-й немецкой армии. Вся ее боевая техника и припасы оказались в руках советских войск. 250 дней осаждали немецко-румынские войска Севастополь в 1941–1942 годах. Нам же потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать мощные укрепления врага в Крыму; из них ушло только три дня, чтобы сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 году, долговременную оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота», – вспоминал Василевский.