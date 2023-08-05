Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

  • Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
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    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    19 комментариев
    Новости
    13:44Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    13:35На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева

    Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника одного из военкоматов Киева в рамках уголовного дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны, сообщила пресс-служба бюро.

    13:21Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    12:54Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране»

    Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах рабочей поездки в Мариуполь, одной из важной тем в ходе которой была подготовка школ ко Дню знаний.

    12:51Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    12:28Рядом с Байкалом начали строить крупнейший в Евразии солнечный телескоп

    Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, в субботу был заложен первый камень.

    12:21Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    12:00Блогеры сообщили о появлении на Украине опасного наркотика в свободной продаже

    В свободной продаже в украинских городах появился чай, в состав которого входит опасный наркотик, сообщают блогеры.

    11:40Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

    11:37Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Хана

    Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, уголовное дело связано с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане, сообщает местная газета Dawn.

    11:28Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

    Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

    11:18Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    11:04В аэропорту Сочи самолет столкнулся с телетрапом

    В аэропорту Сочи столкнулся самолет Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind с телетрапом, когда направлялся на стоянку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    10:56Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении

    Российские силы минувшей ночью уничтожили три штурмовые группы украинских националистов западнее Орехово в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    10:53Бригадный генерал ВСУ признал сложности при наступлении на южном направлении

    Возможностей сил обороны ВСУ не хватает для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники и подготовленных инженерно-саперных подразделений, заявил бригадный генерал ВСУ Дмитрий Герега.

    5 августа 2023, 13:44

    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (42)
    3 августа 2023, 04:12
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства России в США, назвал «пустым сотрясанием воздуха» заявление Госдепартамента о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам американской нацбезопасности.

    Дипломат отметил, что американская сторона уже давно нарушает дух и букву этого соглашения. Вашингтон не соблюдает не только установки, заложенные в преамбуле ДСНВ, но также центральные лимиты Договора, ограничивающих количество стратвооружений. По словам посла России, Вашингтон нелигитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ. Речь идет о пусковых установках и тяжелых бомбардировщиках, уточнил он. Причем американская сторона игнорировала неоднократные требования России устранить эту проблему, указал Антонов.

    Он добавил, что попытки Вашингтона рассматривать тему ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Развязанная властями США гибридная война против России стала более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, подчеркнул он.

    В Госдепе ранее заявили, что США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по ДСНВ.

    В Кремле также выражали готовность к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, отмечая, что Москва ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

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    4 августа 2023, 09:40
    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Песков: Россия не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о возвращении к зерновой сделке

    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости», готовы ли российские власти верить обещаниям Вашингтона и вернуться к договоренностям о поставках зерна.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке.

    Коментарии (29)
    4 августа 2023, 14:09
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Москва ждет от Вашингтона не обещаний, а выполнения части зерновой сделки, которая касается российского экспорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

    По словам Пескова, США при желании могут поспособствовать выполнению причитающейся России части зерновой сделки. «Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что от Вашингтона никто не ждет обеспечения безопасности в этой сфере.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке. В ответ Песков заявил, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона.

    Коментарии (9)
    4 августа 2023, 11:52
    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке

    Сенатор Долгов: Возобновление зерновой сделки возможно только в случае реального выполнения обязательств в рамках договоренностей

    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    У американцев было много времени на выполнение обязательств по зерновой сделке, но ни одно из них так и не было реализовано. Поэтому возобновлять соглашение, основываясь на устных «гарантиях» Вашингтона, России нет никакого смысла. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку.

    «Москва не будет верить обещаниям Вашингтона о содействии экспорту российского продовольствия в случае возвращения в зерновую сделку. Рассматривать возможность возобновления договоренностей можно только после конкретных действий со стороны западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «На данный момент мы видим, что свою часть сделки не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина. Поэтому никакие устные или письменные договоренности не могут служить гарантией исполнения США данного ими обещания», – отмечает собеседник.

    «Зерновая сделка длилась достаточно долго, у всех сторон был шанс проявить себя. Но договор использовался против России как с военной, так и с экономической точки зрения. Москва же делала все необходимое со своей стороны», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна.

    Песков ранее уже говорил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, но только после того как будут выполнены российские условия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Москва вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь ее условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может возобновить соглашение, но только если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. В качестве первого обязательства глава государства назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также он отметил необходимость восстановления гуманитарной сути сделки.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 18:50
    США ввели санкции против трех институтов РАН

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    Из санкционного перечня убрали принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction, которая ходила под флагом Мальты, передает ТАСС.

    В отношении Института твердого тела РАН американские рестрикции уже действовали, санкции были введены из-за нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы.

    Ранее The Guardian писала, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    5 августа 2023, 11:18
    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    AP: Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов за отмененные выступления

    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    В жалобе Нетребко говорится, что руководство театра нарушило договоренности и подвергло ее дискриминации по национальному признаку, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Кроме того, Нетребко подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались» на отношение к певице со стороны зрителей. Она отметила, что они вызвали протесты против нее и привели к тому, что американские театры «избегают сотрудничества» с российской певицей.

    Также в иске указано, что требование руководства театра к исполнительнице публично отказаться от поддержки российского руководства стало причиной критики в адрес Нетребко на родине. В итоге действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей «значительный моральный ущерб», сказано в исковой жалобе.

    В марте суд уже назначил Нетребко выплату в 200 тыс. долларов от «Метрополитен-опера».

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    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 21:59
    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

    Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.

    Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.

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    5 августа 2023, 00:12
    Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16

    Politico: Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пилоты неспособны к обучению на американских истребителях F-16, поскольку не знают английского, утверждают источники Politico.

    Для потенциального участия в обучении избрали 32 украинских пилотов, однако камнем преткновения остается владение английским языком, сказали источники Politico, передает РИА «Новости».

    Лишь восемь из них знают язык на таком уровне, при котором они смогут начать обучение после утверждения плана тренировок и получения формального разрешения США.

    Еще 20 человек «немного говорят на английском», они могут пройти курсы в Британии в августе.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставит киевскому режиму F-16 тогда, когда украинские пилоты пройдут подготовку.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 03:53
    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    WSJ: Экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    Как отмечается в статье The Wall Street Journal, план Запада «быстро поставить российскую экономику на колени» после начала спецоперации на Украине «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

    Источники издания говорят, что Россия испытывала проблемы с импортом микрочипов, однако в итоге их удалось решить. У ВС РФ есть возможность наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе, сказано в публикации, передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что российскую нефть, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжают покупать. Добыча углеводородов снизилась лишь незначительно, констатирует WSJ.

    Эксперты издания считают, что факторами устойчивости экономики России стали значительные государственные вливания, развитие военно-промышленного комплекса, а также переориентация торговли на восточных партнеров – Китай и Индию.

    Британские СМИ ранее писали, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    4 августа 2023, 03:53
    Захарова назвала фарсом позицию Запада по российскому зерну

    Захарова назвала фарсом слова Борреля о «зерновой зависимости» от России

    Захарова назвала фарсом позицию Запада по российскому зерну
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который выразил недовольство поставками российского зерна по сниженным ценам «уязвимым странам».

    Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась в этой связи, побежден ли уже голо в мире. Также она спросила о ситуации с продовольственной безопасностью.

    Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что позиция, которую занимает Боррель, является «каким-то фарсом». Она напомнила, как на Западе год назад «кричали о необходимости срочно накормить голодающих». В итоге Запад «никого не накормил, кроме самого себя», а после этого подняли крик о том, что российское зерно «на рынке лишнее», подчеркнула Захарова.

    Кремль, комментируя заявление Борреля, подчеркивал, что Россия остается надежным поставщиком зерна и выполняет все обязательства.

    Сенатор Андрей Климов подчеркивал, что Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне.

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