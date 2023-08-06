Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО

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    Как Украина делает русских народом второго сорта
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    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
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    Киев пообещал Польше «жесткую конкуренцию» после боевых действий
    В Забайкалье пьяная компания избила участника СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    29 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    28 комментариев
    Новости
    15:47В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

    США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил Евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.

    15:45В Польше назвали сроки возобновления работы нитки нефтепровода «Дружба»

    Возобновление прокачки нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба» в направлении Германии ожидается 8 августа, компания-оператор польского участка PERN.

    15:42Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    15:33Китай приветствовал визит Борреля осенью

    Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подчеркнул, что Пекин приветствует его визит в Китай этой осенью.

    15:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Автомобильное движение через Крымский мост вновь открыто, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    15:12В Севастополе в море обнаружили дрейфующую мину

    В Севастополе в море в 100 метрах от берега обнаружена мина, она дрейфует к Северной бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    15:11Попавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в частную клинику

    Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Москвой, переведена из клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    15:01МЧС: Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. метров

    Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась вдвое, до 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

    14:56Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии

    Крупнейший в Евразии солнечный телескоп будет создан Ростехом для Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, сообщили в пресс-службе госпорпорации.

    14:49В Изборске завершилась тематическая смена юных реконструкторов и историков

    В Псковской области завершилась тематическая смена «Изборская крепость» в рамках всероссийского проекта «Крепости России», молодежь от 14 до 17 лет познакомилась с обычаями, традициями и ремеслами эпохи Средневековья.

    14:47В Забайкалье компания избила участника СВО

    В Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО, сообщил губернатор Александр Осипов.

    14:32В Донецком университете после обстрела ВСУ сгорели дипломы

    В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, причиной стал пожар после обстрела ВСУ, сообщили в Минобрнауки России.

    14:29Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

    Переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде», заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    14:19По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    14:19Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

    Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

    6 августа 2023, 15:42

    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных Сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (24)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (41)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (43)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (22)
    5 августа 2023, 18:30
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром

    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    @ mil.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».

    По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 20:17
    Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    Разведчик с позывным «Горец» рассказал о выкуривании ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    По его словам, разведчики выкуривают ВСУ с их позиций с минометчиками, артиллеристами. Работают и штурмовики, и пехота, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    Коментарии (4)
    5 августа 2023, 19:40
    Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине

    Взрывы в районе военного аэродрома произошли в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой области, очевидцы сообщают, что ракеты прилетели в район военного аэродрома, передает ТАСС.

    Также сообщается, что взрывы слышны в Житомире на северо-западе Украины.

    Ранее на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

    Коментарии (34)
    5 августа 2023, 17:58
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    Видео размещено Telegram-канале военного ведомства.

    Отмечается, что по итогам боевых действий под российский контроль перешли 11 опорных пунктов ВСУ. Украинские националисты потеряли более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен.

    Об освобождении Новоселовского сообщалось ранее в субботу.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 17:23
    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

    Al-Ekhbariya: В Саудовской Аравии началась встреча по Украине с участием 30 стран

    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине
    @ Reisinger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, переговоры будут длиться два дня, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

    По данным СМИ, встреча в Джидде проходит с участием США, Великобритании, Индии, ЮАР и других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств.

    NYT сообщало, что Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это.

    Напомним, Россию на встречу по урегулированию конфликта с Украиной не пригласили, но власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (9)
    6 августа 2023, 13:08
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Волкова

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себя свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    «О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

    «В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

    «В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

    «Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

    «Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 18:57
    Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Росморречфлот: Водолазы завершат обследование получившего пробоину танкера «Сиг» до конца дня

    Tекст: Вера Басилая

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    В сообщении агентства отмечается, что для изучения пробоины прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами, передает ТАСС.

    Ремонтные работы планируется провести 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины. Отмечается, что внутрь танкера вода не поступала, само машинное отделение задраено, разлива топлива нет.

    В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 16:54
    При обстреле ВСУ Ясиноватой ранены четыре человека

    ВСУ обстреляли Ясиноватую, ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    Четверо мирных жителей ранены в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    В своем Telegram-канале он написал, что в результате обстрела ВСУ пострадали четверо мужчин, всего за неделю в Ясиноватой ранено десять человек, двое мирных жителей погибли.

    Ранее при обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 13:22
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия отразила восемь атак и контратак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) и продолжила улучшать тактическое положение, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ успешно отразили восемь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

    В пресс-службе уточнили, что потери противника составили до 50 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 13:36
    На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак украинских военных в районах Клещеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки ДНР.

    Отмечается, что за прошлые сутки на этом направлении российские войска уничтожили около 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

    В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском российские военные в течение суток успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

    Минобороны заявило, что на данном направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, и самоходная гаубица «Гвоздика».

    В ведомстве добавили, что на Южно-Донецком направлении ВС России отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.

    В сообщении говорится, что потери Украины на данном направлении составили порядка 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», и артиллерийская система М777 производства США.

    В ведомстве указали, что на Запорожском направлении российские войска за сутки отразили две атаки противника в Запорожской области. В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

    На Херсонском направлении потери Украины за сутки составили до 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей

    Отмечается, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой Украины.

    Пресс-служба сообщила, что средствами ПВО за минувшие сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, а также сбиты 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (0)
    Главное
    На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных
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    Москвичам пообещали 34-градусную жару

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

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    США захотели стать частью зерновой сделки

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя. Подробности

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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

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    Как Украина делает русских народом второго сорта

    Украина уничтожает русское население не только прямым военным путем, обстреливая города Донбасса и Крыма, Белгород и Таганрог. Главные репрессии киевского режима направлены на собственных граждан – русских жителей Украины, и делается это и насилием, и хитростью, и законом, и системой образования. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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