Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО

Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

Tекст: Дарья Волкова

«О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

«В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

«В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

«Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

«Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.