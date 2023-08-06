Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
В документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году
Британские и датские военные инструкторы НАТО приезжали на украинскую территорию для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), это следует из документов датского посольства на Украине.
В Бердянск и Урзуф приезжали шестеро инструкторов через киевский аэропорт Борисполь, соответствующие данные есть в вербальной ноте посольства Дании от 21 мая 2021 года, направленной украинскому минобороны, передает РИА «Новости».
Инструкторы приезжали в 56-ю бригаду ВСУ, где располагалась главная база «Азова».
Документы напрямую говорят об интенсивной подготовке мобилизованных на Украине западными офицерами с задействованием «преступных методов ведения боевых действий», сказал источник агентства в силовых структурах.
По его словам, азовцы «в совершенстве» овладели такими методами.
По данным документа, на украинской территории к моменту прибытия этих инструкторов уже были тренеры британской команды OP ORBITAL.
Операция ORBITAL – кодовое название британской программы подготовки мобилизованных бойцов ВСУ. Согласно тексту документа, сотрудники имеют доступ к секретной информации, это говорит о том, что киевский режим предоставлял им доступ к собственной гостайне. К ней относятся документы мобилизационного планирования, подчеркнул собеседник.
Вашингтон признал «Азов» нацистской структурой, потому США отказали ей в финансировании. Однако найденные документы говорят о прямом вовлечении НАТО в тренировку нацистских формирований еще в 2021 году.