  • ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байдену нашли замену из числа черных женщин
    Расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    Средства ПВО и РЭБ Крыма отбили атаку 42 украинских беспилотников
    Взрывы прогремели в Одессе
    Госдеп прокомментировал расширение БРИКС
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД
    Трамп опубликовал тюремное фото
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    6 комментариев
    25 августа 2023, 11:59

    Участникам СВО на передовой вручили документы на выделение субсидий на жилье

    Tекст: Алина Власенко

    Военнослужащим – участникам спецоперации на передовой вручили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья, сообщили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве уточнили, что были подготовлены документы на выделение жилищных субсидий. При этом документы были вручены военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации, передает ТАСС.

    Решения на выделение субсидий военнослужащим вручили заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО России Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» ведомства Валерий Абраменков.

    В министерстве добавили, что руководство Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.

    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Коментарии (49)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    Коментарии (46)
    24 августа 2023, 17:32
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта, рассказал командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    По его словам, экипаж получил срочную команду выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность, танкисты не знали, что их там ожидает, и постоянно работали на свой страх и риск, передает ТАСС.

    «Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники», – сказал Леваков.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (4)
    25 августа 2023, 05:17
    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом

    Средствами ПВО и РЭБ уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника над Крымом

    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками, над Крымом уничтожено и подавлено 42 БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что российская ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата. Средствами ПВО было уничтожено девять беспилотников. Остальные 33 были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько беспилотников уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес.

    Коментарии (15)
    24 августа 2023, 13:23
    Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате мужественных действий подразделений отражены пять атак противника около Новоселовского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, три пикапа, а также три американские артсистемы М777.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки при поддержке артиллерии за сутки отражены пять атак противника возле Работино и Успеновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 110 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также четыре американские артиллерийские системы М777.

    На Донецком направлении подразделениями Южной группировки при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены шесть атак ВСУ рядом с Северным, Берестовым и Невельским Донецкой народной республики (ДНР).

    В течение минувших суток на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, гаубица «Мста-Б».

    В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 01:40
    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200

    Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 над Калужской областью

    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило российское Минобороны.

    Российская ПВО уничтожила ракету над территорией Калужской области, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, в августе киевский режим уже пытался атаковать Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

    Коментарии (0)
    24 августа 2023, 12:27
    Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ в районе Работина в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку войск в районе Работина в Запорожской области, сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, противник на запорожском направлении продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь и проводит перегруппировку вблизи Работина.

    Бойцы ВСУ сосредотачиваются на попытках захвата населенного пункта, написал Балицкий в Telegram.

    Ранее Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 05:01
    Российское посольство объяснило санкции США против «Артека»

    Российское посольство назвало санкции США против «Артека» стремлением «отыграться на самых беззащитных»

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США против Международного детского центра «Артек» стали попыткой Вашингтона отыграться на самых беззащитных, заявило российское посольство в США.

    «На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – заявило посольство в Telegram.

    Комментируя «очередной всплеск санкционной активности» Белого дома «в привязке ко дню независимости Украины», посольство отметило, что США пытаются изобразить себя «в числе главных поборников законных интересов детей», но такие претензии «не обоснованы ни де-юре, ни де-факто».

    Посольство указало, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка. «Показушную озабоченность» США ситуацией в зоне специальной военной операции российские дипломаты объяснили тем, что Украину Вашингтон считает «одним из основных источников международного усыновления детей».

    Россия призвала США отказаться от «циничного использования детской проблематики для сведения геополитических счетов» и «критично взглянуть на действия» самого Вашингтона, например, отправку Украине «тяжелых вооружений, от которых в т.ч. числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы».

    Напомним, американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (2)
    25 августа 2023, 04:20
    Глава Севастополя сообщил об уничтожении беспилотников над Черным морем

    Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников у мыса Херсонес

    Глава Севастополя сообщил об уничтожении беспилотников над Черным морем
    @ Живой Крым/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, над Черным морем в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Он заверил, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности», но сейчас в Севастополе «тихо».

    Напомним, Развожаев сообщал, что на полигоне в Казачьей бухте проходили учебные стрельбы. В начале недели Минобороны России сообщило о крушении украинских беспилотников под воздействием средств РЭБ у Крыма.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 21:57
    Осколки украинского снаряда попали в палату донецкого роддома

    Осколки украинского снаряда попали в палату в роддоме Донецка

    Tекст: Ольга Иванова

    Осколки украинского снаряда прилетели в палату с новорожденными в «Медицинском центре материнства и детства» центральной городской клинической больницы имени Вишневского в Донецке.

    Осколки снаряда влетели в палату, в которой находились два младенца, передает РИА «Новости». По данным собеседника агентства, в момент прилета снаряда в учреждении находились 30 новорожденных. В здании пострадало остекление, осколки повредили медицинское оборудование.

    В мэрии Донецка сообщили, что обстрел района больницы имени Вишневского велся около получаса.

    Ранее сообщалось, что в поселке Днепряны под Новой Каховкой в Херсонской области повреждено здание школы в результате обстрела ВСУ.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 06:25
    Захарова указала на угрозу Украине из-за боеприпасов с обедненным ураном

    Захарова призвала жителей Украины требовать вывезти снаряды с обедненным ураном из страны

    Tекст: Антон Антонов

    Поставляемые на Украину Великобританией боеприпасы с обедненным ураном – это гарантия раковых опухолей, украинцы должны требовать вывезти снаряды из страны как можно скорее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в статье, опубликованной «Комсомольской правдой», указала, что «использовать обедненный уран в качестве бронебойного оружия придумали еще нацисты», но до 1990-х годов данные об опасности урана как оружия имели «спорный характер». Однако использование силами НАТО боеприпасов с обедненным ураном в Югославии оказалось «бесчеловечным экспериментом» и показало «на живых людях реальные последствия его использования».

    Италия, которая «в ходе агрессии НАТО на Балканах активнее всего применял такого рода боеприпасы», в 2015–2017 годах признала кратный рост онкозаболеваний «в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном». Из 7,5 тыс. итальянских военных каждый 20-й скончался, причем «умирали от мучительных онкоосложнений», пишет Захарова.

    Сейчас эта угроза «воплощается и на украинской территории», хотя Россия о ней «неоднократно предупреждала». Украина «превращается в непригодную для жизни землю». Как подчеркнула Захарова, «радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется». Так, в Хмельницкой области Украины в мае был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона – с 80 нанозиверт до 140-160 нанозиверт. Всплеск радиоктивности произошел и в западных воеводствах Польши.

    «Причина, вероятно – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком», – заявила она, отметив, что «с течением месяца фон в воздухе выровнялся, но это классический Fallout, т.е. выпадение радиоактивных осадков на землю под воздействием гравитации».

    Как заявила Захарова, вероятно, «вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами». Для исправления ситуации нужна «долгая и дорогостоящая процедура дезактивации».

    Напомним, Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным ураном. В мае сообщалось, что после удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 09:02
    Военврач сообщил об использовании ВСУ фосфора на Запорожском направлении

    Военврач 58-й армии: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие применили фосфор близ Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России.

    По его словам, зафиксировано применение фосфора около Жеребянки и Пятихаток, российские анестезиологи вовремя это идентифицировали и приняли меры – была проведена эвакуация, санитарная обработка, передает РИА «Новости».

    Военврач в хоне СВО рассказал, что если в прессе начинаются разговоры о том, что страны НАТО хотят поставить Киеву новое вооружение, оно мгновенно начинает использоваться в зоне боевых действий.

    «То есть оно уже здесь. В этот день начинает применяться», – подчеркнул врач.

    Зимой ВСУ обстреливали Соледар фосфорными снарядами, перекладывая ответственность на российскую сторону.

    Коментарии (0)
    24 августа 2023, 14:02
    Медведев призвал не забывать о текущих проблемах граждан

    Медведев призвал на фоне режима «все для победы» не забывать о текущих проблемах граждан

    Tекст: Алина Власенко

    Текущие проблемы россиян необходимо решать даже на фоне режима «все для фронта, все для победы», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

    Медведев подтвердил, что сейчас страна живет в режиме «все для фронта, все для победы». Однако он отметил, что это не отменяет наличие проблем текущей жизни.

    «Их надо решать. Они никуда не уйдут», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 00:17
    Жертвой украинского обстрела стал мирный житель Донецка

    Пушилин сообщил о гибели мирного жителя в результате украинского обстрела Петровского района Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, которому подвергся Донецк, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в Telegram сообщил, что мирный житель погиб в Петровском районе города. Два человека в Киевском районе получили ранения. «Варварским обстрелам» подверглись и другие районы Донецка, а также Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Старомихайловка и Александровка. Всего по ним ВСУ выпустили 328 боеприпасов. Повреждения получили 13 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе больница Вишневского и Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, сообщил Пушилин.

    Напомним, сообщалось, что осколки украинского снаряда прилетели в палату с новорожденными в «Медицинском центре материнства и детства». Кроме того, украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 11:29
    Нарышкин: Киев, как и немецкие генералы, винит в провале наступления плохую погоду

    Нарышкин напомнил Киеву, что нацистские генералы тоже винили в провале наступления плохую погоду

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины киевские власти, как и немецкие генералы 80 лет назад, винят в своих ошибках плохую погоду, заявил глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию победы в Курской битве.

    По словам Нарышкина, украинские власти и их западные кураторы, как и немецкие генералы во время Второй мировой войны, не видят своих ошибок и винят в провальном контрнаступлении неподходящую погоду и густую кустарниковую растительность.

    В то же время глава СВР подчеркнул, что российские бойцы продолжают боевую работу, уничтожают военную технику ВСУ, в том числе сжигают немецкие танки Leopard, передает ТАСС.

    Ранее в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинская штурмовая группа подорвалась на минах под Красным Лиманом
    Стало известно о требовании Пригожина загружать на самолеты парашюты
    Глава крымских татар в Турции посоветовал Зеленскому забыть о Крыме
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    Греция расторгла контракт с Россией на обслуживание ЗРК
    МИД Грузии попытался разобраться с депортированными из России гражданами Украины
    В Петербурге задержали пристававшего к маленьким девочкам иностранца

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

    Перейти в раздел

    Байдену нашли замену из числа черных женщин

    Джо Байден слишком дряхл, чтобы избраться президентом еще раз, поэтому ему подобрали замену в лице Мишель Обамы. Такие слухи курсируют по Америке и Британии, но это не просто слухи. По ряду причин жена бывшего президента действительно может отменить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............