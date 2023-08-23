Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.9 комментариев
В МИД пообещали ответ Западу за помощь Украине в атаках беспилотников
В МИД пообещали ответ спецслужбам Запада за помощь Украине в атаках беспилотников
Россия не оставит без ответа атаки Украины на российские гражданские объекты, и не будет игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Преступные действия неонацистского киевского режима станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, ВС России не оставят атаки без ответа, следует из сообщения Захаровой на сайте МИД России.
По ее словам, Москва не будет игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, которые предоставляют информацию Киеву, для выстраивания маршрутов таких беспилотников.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников.
До этого в Брянской области повредили храм из-за обстрела ВСУ.