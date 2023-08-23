Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.
Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.
В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.
Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.