Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов

Первые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково»

Первые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково»

Tекст: Антон Никитин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», после открытия которых метро Москвы станет единственным в России, где станция будет находиться прямо в аэропорту. По словам Ликсутова, сейчас специалисты проверяют все системы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок, это обязательное условие для открытия новых участков метрополитена.

Новые станции на Солнцевской линии метро – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» – планируют открыть в этом году. Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

В ноябре прошлого года Собянин назвал сроки открытия станции метро в аэропорт Внуково.