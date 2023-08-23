  • Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов
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    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    61 комментарий
    23 августа 2023, 03:05

    Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов

    Tекст: Ольга Никитина

    Столичные аэропорты в ночь на среду, 23 августа, временно не принимают и не отправляют самолеты.

    Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

    Как пишет РБК со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, в аэропортах введен план «Ковер», который объявляют в случае появления в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов.

    В экстренных службах сообщили, что от жителей Москвы поступают сообщения о хлопках в различных частях города, в частности, в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и Митино.

    20 августа 2023, 05:26
    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву

    Минобороны: Силы ПВО подавили средствами РЭБ украинский БПЛА в Подмосковье

    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим ранним утром воскресенья, 20 августа, предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что попытка атаки была совершена около 4.00 мск. Аппарат над территорией Ступинского района Московской области, направлявшийся в сторону Москвы, обнаружили дежурные силы ПВО, говорится в заявлении МО РФ.

    Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле удалось избежать.

    Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинского беспилотника пролететь на Москву.

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    21 августа 2023, 20:44
    Тело пятого погибшего в коллекторах в Москве нашли возле парка «Зарядье»

    Tекст: Вера Басилая

    Количество погибших после незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве выросло до пяти человек, тело еще одного пропавшего нашли недалеко от парка «Зарядье», сообщили в экстренных службах.

    Спасатели сообщили, что подтверждена гибель пяти участников незаконной экскурсии в коллекторах Москвы. Одного погибшего обнаружили возле парка «Зарядье», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    До этого живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве. Источник сообщал о четвертом теле, найденном в московском коллекторе. Мэр Москвы заявил о продолжении поисков.

    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы «коллекторной войной».

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    22 августа 2023, 12:32
    Первые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково»

    Первые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково»

    Tекст: Антон Никитин

    По новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково» в тестовом режиме проехали первые поезда, которые проверили тоннели, пути, контактную сеть, автоматику и связь с диспетчером, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», после открытия которых метро Москвы станет единственным в России, где станция будет находиться прямо в аэропорту. По словам Ликсутова, сейчас специалисты проверяют все системы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок, это обязательное условие для открытия новых участков метрополитена.

    Новые станции на Солнцевской линии метро – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» – планируют открыть в этом году. Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

    В ноябре прошлого года Собянин назвал сроки открытия станции метро в аэропорт Внуково.

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    22 августа 2023, 12:18
    Задержан организатор экскурсий в коллекторы Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор организатора экскурсии по московским коллекторам «Спутник» Александр Ким задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Ким задержан в Петербурге, его планируется доставить в Москву, где следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, Кима объявляли в розыск в понедельник. Также устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, следствие полагает, что он тоже может быть причастен к незаконным экскурсиям.

    По предварительным данным, Лазовский находится в Дубае.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    Через некоторое время было найдено тело еще одного пропавшего.

    Также живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.

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    20 августа 2023, 04:47
    Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

    Собянин: Силы ПВО ночью пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотник в ночь на воскресенье, 20 августа, предпринял попытку пролета на Москву, силами ПВО атаку удалось предотвратить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник в своем Telegram-канале выразил военным благодарность за работу.

    Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно приостановили прием самолетов на взлет и посадку.

    Между тем украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.

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    21 августа 2023, 13:08
    В Москве нашли тело третьего погибшего в коллекторах после ливня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном коллекторе найдено тело третьего погибшего человека, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

    Тело извлекли в 5:35 мск из коллектора в районе Павелецкого вокзала, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Он не раскрыл возраст и личность погибшего.

    Источник отметил, что речь пока идет об одном погибшем из группы туристов, отправившихся в московские коллекторы. При этом ранее другой источник в экстренных службах сообщал, что в Москве-реке нашли тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе было до восьми человек.

    До этого живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.

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    22 августа 2023, 13:01
    Все участники экскурсии по коллекторам Москвы погибли

    Все восемь участников экскурсии по коллекторам Москвы погибли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все принявшие участие в экскурсии по столичным подземным коллекторам люди погибли, сообщил источник в экстренных службах во вторник.

    Утром 22 августа были найдены тела трех участников экскурсии, сообщил собеседник ТАСС.

    Позднее источник сообщил, что все восемь участников найдены мертвыми.

    Во вторник был задержан гендиректор фирмы – организатора экскурсии «Спутник» Александр Ким.

    Правоохранители также ищут главу компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к трагедии. Отмечалось, что он может находиться в Дубае.

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    21 августа 2023, 17:36
    Найдено тело четвертого погибшего в коллекторе Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаружено тело четвертого погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам в столице человека, сообщил источник в экстренных службах.

    Тело мужчины нашли возле причала «Зарядье» под «парящим» мостом, сообщил собеседник ТАСС. Он уточнил, что это четвертый из числа людей, попавших на экскурсию по подземным коллекторам.

    В ходе сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам. Позже в Москве-реке нашли тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.

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    20 августа 2023, 07:31
    Москвичей предупредили о грозе и граде

    МЧС: В Москве в воскресенье пройдут дожди с грозой и градом

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве в воскресенье, 20 августа, ожидаются дожди с грозой, местами – ливни, в отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что, по прогнозам синоптиков Росгидромет, до конца дня 20 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут ливни, а в отдельных районах – град, передает РИА «Новости».

    Водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать внезапных маневров, авто оставлять вдали от деревьев.

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    20 августа 2023, 18:07
    Доступ в «Зарядье» в Москве закрыли из-за информации о неопознанном устройстве

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на территорию парка «Зарядье» закрыли доступ из-за информации неопознанном устройстве.

    Работники и посетители эвакуированы, работает кинологическая служба, передает РИА «Новости».

    Во вторник также сообщалось, что доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении там неопознанного устройства.

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    21 августа 2023, 12:15
    Ребенок укололся о воткнутый в сиденье шприц в машине каршеринга в Москве

    В Москве ребенок случайно укололся о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидень произошел 18 августа. Ребенок укололся на заднем сиденье автомобиля каршеринга о найденный шприц, он был воткнут в само кресло, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что в шприце было неизвестное вещество, его направили на экспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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    22 августа 2023, 14:50
    Коллега погибшего в Москве гида раскрыл детали работы

    Коллега погибшего в Москве гида Филиппова раскрыл детали его работы

    Tекст: Ольга Иванова

    Гид погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, экскурсии он проводил только для заработка, рассказал диггер Даниил Давыдов.

    По его словам, Филиппов не был диггером, а просто водил экскурсии. Гид «не очень давно под землей» и не любил это занятие, передает РИА «Новости».

    Диггер рассказал, что опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет.

    Напомним, во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело. В СК сообщили, что установлены причастные к организации экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, ряд лиц объявлен в розыск в рамках уголовного дела о гибели ее участников.

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    21 августа 2023, 15:29
    В Москве решили перекрыть вход в коллектор, где спускались диггеры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в столице при экскурсии по подземелью могли начать спуск по коллектору начала XX века, доступ к нему перекрыт, сообщил источник в экстренных службах.

    Участники экскурсии могли зайти под землю в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года, сообщил собеседник ТАСС.

    Они намеревались выйти на поверхность на Трубной площади, но не успели до начала ливня. К коллектору, где нашли погибших, пригнали спецтехнику, чтобы закрыть в него доступ. Коллектор построили для реконструкции подземной системы Неглинки в 1906 году после частых наводнений и обильных дождей.

    Между тем организаторы экскурсий с диггерами по подземным коллекторам отменили прогулку по Неглинке. При этом остаются доступны экскурсии для посещения по рекам Чечера и Пресня.

    Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.

    Коментарии (3)
    21 августа 2023, 08:42
    Собянин сообщил об отсутствии разрушений при атаке украинского дрона на Москву

    Собянин сообщил об отсутствии разрушений и пострадавших при попытке украинского дрона атаковать Москву

    Tекст: Алина Власенко

    В результате попытки киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником на Москву разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник отметил в Telegram, что силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон при попытке подлета к Москве.

    Ранее Минобороны сообщило, что российскими силами утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку дроном.

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    22 августа 2023, 11:04
    Стало известно о состоянии девочки после укуса змеи в Подмосковье

    Минздрав Московской области: Девочка после укуса змеи в Подмосковье находится в удовлетворительном состоянии

    Tекст: Александра Юдина

    Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное после укуса змеи в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

    Уточняется, что в одну из подведомственных Минздраву Подмосковья больниц доставили укушенного змеей ребенка, девочке оказали необходимую медпомощь, она продолжает находиться под наблюдением врачей, передает АГН «Москва».

    Ранее герпетолог и змеелов Владислав Стариков рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему у многоквартирных домов в Новой Москве появилось большое количество змей.

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