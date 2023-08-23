Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов
Столичные аэропорты в ночь на среду, 23 августа, временно не принимают и не отправляют самолеты.
Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
Как пишет РБК со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, в аэропортах введен план «Ковер», который объявляют в случае появления в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов.
В экстренных службах сообщили, что от жителей Москвы поступают сообщения о хлопках в различных частях города, в частности, в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и Митино.