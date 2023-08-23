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В Брянской области поврежден храм из-за обстрела ВСУ
В Брянской области впервые поврежден храм из-за обстрела ВСУ
ВСУ повредили фасад и остекление храма во имя Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Брянской области, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
По информации пресс-службы, обстрелу подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района, осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания, передает ТАСС.
Известно, что новопостроенный небольшой храм был освящен иерейским чином 30 сентября 2017 года.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма.