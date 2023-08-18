В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения

Сенатор Климов: России следует добиваться международного осуждения террористических атак украинских БПЛА на Москву

Tекст: Илья Абрамов

«Противник пытается дестабилизировать обстановку в России. Украине это необходимо, чтобы показать Вашингтону – они не зря тратят американские деньги. Для нас же такие атаки являются поводом лишний раз задуматься о безопасности», – сказал сенатор Андрей Климов.

«Наши силовики также должны дать правовую оценку действиям противника. Атаки дронами на гражданскую инфраструктуру классифицируются УК РФ как теракт. Все подобные преступления нужно документировать, чтобы потом наказать виновных», – акцентировал собеседник.

«Я считаю, что настало время признать украинские власти террористами и добиваться их международного осуждения. Также надо адресно призывать другие государства принять меры против офиса Зеленского. Необходимо понимать, что эти атаки несут угрозу и иностранным гражданам в России. Например, сотрудникам посольств», – отмечает сенатор.

«Кроме того, история знает немало случаев, когда вскормленные западными странами террористы вредили своим же покровителям. Тот же Бен Ладен, стоящий за атакой на Всемирный торговый центр в Нью Йорке, был выращен Вашингтоном. Украина может пойти по схожему пути», – акцентировал Климов.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с газетой ВЗГЛЯД напомнила, что «Россия давно квалифицирует деятельность киевского режима как террористическую». По ее словам, вопросом о включении президента Украины Владимира Зеленского в список террористов должны заниматься правоохранительные органы.

Ранее украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. На месте ЧП работают спецслужбы, информации о пострадавших не поступало. Как отмечают в Telegram-канале Shot, зафиксировано повреждение части павильона № 8.

По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец». Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение всех ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.