Политолог: Российским СМИ нужно создавать экосистемы высокого доверия

Политолог Евгений Минченко назвал способы борьбы с фейками в СМИ

Tекст: Алёна Задорожная

«Мы живем уже в эпоху не постправды, а постпостправды. Проблема в том, что серьезная поляризация в обществах по всему миру приводит к тому, что люди хотят слышать не факты и цифры, а то, что подтверждает их убеждения. СМИ не столько манипулируют людьми, сколько идут навстречу пожеланиям своей аудитории», – пояснил президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

«Как с этим бороться? Откровенными фейками и передергиваниями лучше не заниматься. Правду говорить всегда легко и приятно. Кроме того, я думаю, нужно выстраивать вкус своих сторонников. Собственно, к этому все идет – создаются герметичные экосистемы большего уровня доверия. Например, запрещенный в России Faceвook – леволиберальная соцсеть. Аналогично запрещенный в России Twitter после прихода Маска начинает мигрировать в правоконсервативную сторону», – добавил собеседник.

«Вообще, я думаю, что в предыдущие времена мы преувеличивали объективность СМИ. Знаменитая волна первой половины XX века «разгребателей грязи», инициированная американскими СМИ, была инструментом борьбы против системы партийных боссов и инструментом политики как результата множества локальных сделок между влиятельными людьми. Та антикоррупционная кампания, которую вели так называемые независимые журналисты, была инструментом ослабления партийных боссов и накачки влияния собственников СМИ», – напомнил он.

Во вторник в Общественной палате обсудили проект цифровой платформы, на которой будет публиковаться позитивный контент о стране. По замыслу авторов проекта, такая информация будет способствовать сплочению общества и служить информационным щитом от фейков. Об этом рассказал член ОП и журналист Никита Анисимов.

Ранее президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

Закон объяснятся тем, что обстановка в информационном поле довольно непростая, это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами, отметил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

В свою очередь корреспондент из Франции Кристель Нэан в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, что на Западе есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей.