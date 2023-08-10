Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Ростех анонсировал показ улучшенного Ка-52М на форуме «Армия»
Новый разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305» покажут на форуме «Армия-2023», сообщили в Ростехе.
В Рособоронэскпорте заявили, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э будут показаны с новым управляемым вооружением, передает ТАСС.
Кроме того, на стоянках парка «Патриот» и аэродрома Кубинка продемонстрируют комплексы с беспилотниками, а также БПЛА «Орион» с авиационными средствами поражения.
Также производители представят на форуме «Армия-2023» истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor и бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат».
Ранее сообщалось, что Ростех обещал показать модернизированный АК-12 на форуме «Армия-2023».