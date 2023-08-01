На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.14 комментариев
Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за упреков в адрес Киева
МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева
Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В сообщении утверждается, что во время встречи послу Польши было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, передает РИА «Новости».
В украинском министерстве добавили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
По сообщению украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.
Напомним, в минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше. Газета ВЗГЛЯД разбирала возможные сценарии вторжения Польши на Украину.