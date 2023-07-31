В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    14 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    19:46Газпром принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию

    На конец июля Газпромом принято уже 985 тыс. заявлений граждан на социальную газификацию, ожидается, что миллионная заявка будет принята уже в августе, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    19:38Британия ввела персональные санкции из-за приговора Кара-Мурзе

    Лондон объявил о санкциях в отношении шести россиян из-за приговора Мосгорсуда иноагенту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, об этом сообщил британский МИД.

    19:29Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России

    У родителей после рабочего дня и ведения домашнего хозяйства просто не остается времени на детей, сказала газете ВЗГЛЯД председатель объединения «Многодетные семьи Москвы» Наталья Карпович, комментируя «эпидемию скрытой безотцовщины» в России.

    19:28В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    19:21Экс-чиновник осужден за передачу данных иностранной разведке

    Бывшему работнику Министерства природных ресурсов Краснодарского края вынесли приговор за передачу сведений иностранной разведке, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщили в третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

    19:12Путин поручил рассмотреть введение платных участков для прохода речных судов

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения платы за проход судов через участки, на которых предусматриваются крупные инфраструктурные проекты, сообщила пресс-служба Кремля.

    19:04США назвали условие оказания гуманитарной помощи КНДР

    США окажут гуманитарную помощь КНДР, если она откроет свои границы, заявил американский постпред при ООН.

    18:56Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей

    Мать мужчины, которого подозревают в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что женщина жила с ним в доме добровольно и являлась его сожительницей, сообщили в полиции.

    18:48СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    18:40Путин распорядился ввести электронные билеты на водном транспорте

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность использования электронных билетов на водном транспорте.

    18:32Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов

    Российский лидер Владимир Путин поручил выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, сообщила пресс-служба Кремля.

    18:23Полянский: Киев заимствовал у ИГ тактику «живого щита»

    Украина с начала спецоперации увеличила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) тактику «живого щита», сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    18:15Минцифры перешло на удаленную работу после атаки дронов на «Москва-Сити»

    Сотрудников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перевели на удаленный режим работы до конца недели после атаки украинских БПЛА по башне «Москва-Сити», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

    18:07Приговор Кара-Мурзе оставили в силе

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), которого ранее приговорили к 25 годам лишения свободы за госизмену.

    17:59Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    31 июля 2023, 19:28

    В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (6)
    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 11:02
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    По данным телеканала, украинские военные удвоили усилия по прорыву обороны России в рамках контрнаступления, передает RT.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, используя поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 16:15
    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР и заняли выгодные позиции

    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды российской группировки «Запад» продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР и заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные успешно отразили атаку ВСУ районе Новоселовского в ЛНР, было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении населенных пунктов Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    31 июля 2023, 09:43
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

    Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери

    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Он уточнил, что противник понес большие потери в личном составе и в технике, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Пушилин, самые ожесточенные бои между российскими силами и ВСУ в последние дни шли на Угледарском направлении в ДНР.

    На прошлой неделе российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (7)
    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 14:03
    В Киеве заявили о подготовке боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил о подготовке освобожденных боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Tекст: Алина Власенко

    Вернувшиеся из Турции боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) готовятся вернуться к участию в боевых действиях, несмотря на противоположные договоренности об их обмене в прошлом году, заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

    Отвечая на вопрос об участии боевиков «Азова» в военных действиях, Пивненко заявил, что они готовятся и «будут выполнять задачи, как и все остальные», передает РИА «Новости».

    Пивненко добавил, что какого-то запрета на возвращение боевиков «Азова» на поле боя нет. Он также не исключил, что Прокопенко, возможно, и в течение месяца снова примет участие в военных действиях.

    В начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

    Коментарии (13)
    31 июля 2023, 13:28
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении

    Шойгу: На Ореховском направлении сорвана попытка ВСУ прорвать российскую оборону

    Tекст: Вера Басилая

    На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

    Министр отметил проявленную стойкость и самоотверженность подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Он поблагодарил российских бойцов за работу, отметив, что они дали отпор такому натиску противника, который пока ВС России за все это время не видели, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны России.

    Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за июль потеряли 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения.

    Между тем в Кремле заявили о провале украинского контрнаступления.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 13:14
    Песков заявил о планах Кремля следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине

    Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели, и о чем будет идти речь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что положительно оценивает любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию, передает ТАСС.

    Между тем, представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил, что ЮАР пригласили на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. Среди приглашенных – Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.

    В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.

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    31 июля 2023, 11:40
    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в ходе спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    Закон призван обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    ФГКУ «Росвоенипотека» создано в 2006 году, находится в ведении Минобороны и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих.

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    31 июля 2023, 18:15
    Минцифры перешло на удаленную работу после атаки дронов на «Москва-Сити»

    Глава Минцифры Шадаев: Сотрудники будут работать удаленно до конца недели из-за офисных проблем

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перевели на удаленный режим работы до конца недели после атаки украинских БПЛА по башне «Москва-Сити», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

    Специалисты занимаются оценкой ущерба башне IQ-квартал в Москва-Сити, в которой расположены три министерства, среди которых Минцифры. По словам Шадаева, в течение недели должны решиться офисные проблемы, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».

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    31 июля 2023, 12:00
    ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военные ракетным ударом уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в полуразрушенном доме около моста десантники обнаружили наблюдательный пункт ВСУ, откуда военные проводили корректировку огня по левому берегу Днепра.

    После этого мобильная группа новороссийских десантников на автомобиле багги, оснащенном противотанковым ракетным комплексом «Корнет», оперативно выдвинулась в указанный район для уничтожения цели.

    «В результате пуска управляемой ракеты наблюдательный пункт ВСУ уничтожен», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый.

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    31 июля 2023, 12:38
    Песков об атаках дронов на Москву: Меры безопасности и так усилены

    Tекст: Алина Власенко

    Меры безопасности после атак украинских беспилотников на Москву и так усилены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что меры безопасности и так усилены, предпринимаются все возможные меры, чтобы организовать защиту не только российской столицы, но и других городов, передает РИА «Новости».

    За подробностями он предложил обращаться в Минобороны.

    В ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».

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