В Госдуме оценили связь между контрнаступлением ВСУ и окончанием спецоперации

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков возложил на США ответственность за атаку украинских беспилотников на Кремль
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Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Госдуме оценили связь между контрнаступлением ВСУ и окончанием спецоперации
Депутат Госдумы Бородай: Провал контрнаступления ВСУ не приведет к окончанию спецоперации
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Провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации, заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
По его словам, действия российских военных могут привести к тому, что ВСУ останутся «обескровленными или неуправляемыми», но это не будет означать, что спецоперация завершена, передает «Парламентская газета».
Бородай подчеркнул, что поставленные российским лидером Владимиром Путиным цели еще не достигнуты, а без этого СВО не будет завершена.
Напомним, в данный момент Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
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ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке
Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы
Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.
«Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС.
Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.
Москва предупредила Украину о печальных последствиях контрнаступления
МИД: Задуманное Киевом и поддерживаемое Западом наступление приведет к неминуемо печальным последствиям
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Планируемое Киевом контрнаступление приведет исключительно к печальным последствиям, российские войска готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин в интервью «Известиям» назвал поставки Украине современного западного вооружения «бездумными и абсолютно безответственными». Он также отметил, что поддержка Западом задуманного Киевом контрнаступления приведет к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
На этом фоне замглавы МИД предупредил Украину и ее западных спонсоров о «неминуемо печальных последствиях» их действий. Галузин подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».
Тем временем стало известно, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. При этом в США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта.
Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины
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Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление.
«Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт.
«Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник.
«Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров.
Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции.
Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара.
ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой.
ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении в Запорожской области идет бой с начавшими атаку ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, у ВСУ в атаке задействованы бронетранспортеры и танки. Он заявил, что уже подбит один вражеский танк и один БТР. Сейчас идет бой, пока не ясно, можно ли назвать это полномасштабным наступлением, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что на фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли, а ВСУ закончили переброску войск.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
Российские планирующие бомбы Киев назвал головной болью ВСУ
Советник командования ВВС Украины Игнат попросил у Запада истребители F-16 для противодействия планирующим бомбам ВКС РФ
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Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для вооруженных сил Украины (ВСУ) и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе, сообщил американский журнал Newsweek.
Игнат заявил, что эти бомбы пролетают около 70 километров и могут поразить объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что ВВС Украины не могут противостоять этому типу боеприпасов, и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей. Он выразил надежду, что Киев получит боевые самолеты от Запада после начала наступления.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб.
Кандидат в президенты США рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы до начала спецоперации заявил об отсутствии планов у Украины вступить в НАТО, но давление со стороны Белого дома и собственные чиновники не дали ему этого сделать, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик приводит в пример книгу Бенджамина Абелоу «Как Запад принес войну Украине», в которой сообщается, что Зеленский мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, если бы заявил: «Я не вступлю в НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кеннеди-младшего в социальных сетях.
Но Зеленский под давлением «неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов» в своем правительства интегрировал ВСУ с армией НАТО, написал он.
Ранее Кеннеди заявил, что российским силам на Украине невозможно противостоять.
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Военкоры показали кадры запуска дронов «Герань-2» по целям на Украине
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины.
Военкоры показали в Telegram-канале «Повернутые на Z войне», как происходит запуск беспилотников-камикадзе «Герань-2» по целям на территории Украины.
Судя по опубликованным видеокадрам, все запуски производились ночью. В момент запуска происходит включение первого двигателя беспилотника, который за одну-две секунды поднимает дрон не небольшую высоту, после чего выключается. Этот двигатель по типу запуска, скорости выведения и звуку своей работы напоминает двигатель ракеты. Весь дальнейший полет беспилотника происходит при активной работе второго – основного – двигателя, звук работы которого напоминает жужжание двигателя мопеда.
Накануне глава Кировоградской региональной администрации Андрей Райкович заявил об атаке беспилотников «Герань-2» по нефтебазе в Кропивницком. Кроме того, в начале апреля военкоры сообщали об ударе дронов-камикадзе «Герань-2» по аэродрому в Одессе.
Российские войска отбросили ВСУ на 1,5 км в ЛНР
Спецназ «Ахмат» и бойцы группировки «Юг» зашли на меловое производство в Белогоровке в ЛНР
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Бойцы спецназа «Ахмат» и Южной группировки войск, отбросив ВСУ на 1,5 км, зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в ЛНР, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он напомнил, что «ахматовцы» совместно в бойцами из группировки «Юг» начали наступление на Белогоровском направлении пять дней назад. В результате российские войска зашли на территорию мелового завода в Белогоровке и выбивают оттуда противника, также бои ведутся в прилегающих к карьеру лесопосадках, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, ВСУ перекинули большое количество резервов в район Белогоровки, которые уничтожаются ВС России. Он уточнил, что у Киева на этом участке нет возможности маневрировать, украинские войска понесли большие потери за эти дни.
Ранее в командовании группировки войск «Юг» сообщили, что российские военные отбили у ВСУ в ЛНР опорный пункт под Белогоровкой, в ходе боевых действий противник потерял более 30 военнослужащих.
Напомним, бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, были представлены к наградам.
Причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников
Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае началось после падения сразу четырех беспилотников
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел после падения четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался, рассказал источник в правоохранительных органах.
Таким образом он подтвердил, что причиной возгорания на Ильском НПЗ стало падение беспилотного летального аппарата. Источник добавил, что в настоящее время огонь потушен. Один из четырех упавших, но не взорвавшихся беспилотников будет подорван, передает РИА «Новости».
В ночь на четверг на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и потушен.
В ночь на среду также загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.
В США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта
Американский правозащитник Барака: Конфликт на Украине почти завершен, несмотря на планы Киева о контрнаступлении
Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Правозащитник подчеркнул, что освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Он выразил уверенность, что война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. «Все это знают, кроме американцев», – заявил Барака, слова которого приводит РИА «Новости».
Накануне российские войска отразили атаку ВСУ в районе Орехова Запорожской области, а под Кременной перешли в контрнаступление. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
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