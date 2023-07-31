Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Песков: Москва выступает за восстановление законности в Нигере
Российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы выступаем за скорейшее восстановление законности, выступаем за сдержанность всех сторон, чтобы это не приводило к человеческим жертвам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию, и фактически последнюю неделю плотно занимался африканскими делами вместе с африканцами.
Москва хочет, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».
В Нигере прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час. Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.