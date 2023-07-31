Польские фанаты развернули антиукраинские баннеры во время матча

Sport.pl: Фанаты польского «Шленска» вывесили баннеры о Волынской резне во время матча

Tекст: Ольга Никитина

На баннерах были надписи: «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43», передает РИА «Новости» со ссылкой на sport.pl.

«Шленск» во время субботней игры уступил «Заглембе» со счетом 1:2.

В марте этот же футбольный клуб оштрафовали за баннер болельщиков с надписью «Эта не наша война» на одном из матчей. Авторы баннера выступали за то, чтобы Польша прекратила оказывать помощь Украине.

В октябре 2022 года фанаты «Шленска» вывесили баннер с надписью: «Остановить украинизацию Польши». Тогда команде вынесли предупреждение.