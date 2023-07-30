Путин назвал главное предназначение флота России

Путин: ВМФ России остается нерушимым стражем рубежей Отечества

Tекст: Валентина Григоренко

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой», – указал Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что «не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага», и отметил, что со времен Петра Первого Военно-морской флот преданно и беззаветно служит России, в его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях, пишет РИА «Новости».

«История развития нашего Военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества», – подчеркнул президент.

Он указал, что «сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту».

«С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России», – сказал он.

По словам главы государства, Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов.

В своей речи на параде Путин напомнил, что в 2023 году на флоте отмечается целый ряд памятных событий – 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет – Северному, 240 лет – Черноморскому. «Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему делу», – сказал Путин.

«Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!» – обратился российский лидер к участникам парада. «Слава Военно-морскому флоту России! Ура!» – провозгласил президент, завершая свое выступление на параде.

Ранее в Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ.